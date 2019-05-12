Происшествия
сегодня, 08:49
В Липецке горела квартира
Пожар произошел на ул. Полиграфической
Вчера вечером в доме №12 по ул. Полиграфической произошел пожар - горела квартира квартира на третьем этаже девятиэтажки.
4 пожарных отделения прибыли на место возгорания.
В квартире огонь повредил 1 кв.м. внутренней отделки, пожарные справились с возгоранием быстро, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
По совам местных жителей, пожарным стоило немалых усилий подъехать к дому из-за припаркованных машин.
По предварительным данным, причина возгорания - жилец квартиры уснувший с не потушенной сигаретой.
4 пожарных отделения прибыли на место возгорания.
В квартире огонь повредил 1 кв.м. внутренней отделки, пожарные справились с возгоранием быстро, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
По совам местных жителей, пожарным стоило немалых усилий подъехать к дому из-за припаркованных машин.
По предварительным данным, причина возгорания - жилец квартиры уснувший с не потушенной сигаретой.
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