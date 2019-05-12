Происшествия

сегодня, 08:49

В Липецке горела квартира

5 1703
#пожар
В Липецке горела квартира

Пожар произошел на ул. Полиграфической

Вчера вечером в доме №12 по ул. Полиграфической произошел пожар - горела квартира квартира на третьем этаже девятиэтажки.

4 пожарных отделения прибыли на место возгорания.

В квартире огонь повредил 1 кв.м. внутренней отделки, пожарные справились с возгоранием быстро, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.

По совам местных жителей, пожарным стоило немалых усилий подъехать к дому из-за припаркованных машин.

По предварительным данным, причина возгорания - жилец квартиры уснувший с не потушенной сигаретой.

5 1703
#пожар

Комментарии (5)

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Путин

15 минут назад
Нужно ещё праздников дней 10 подряд ,Скорее обопьются , утонут и сгорят .
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Когда

33 минуты назад
власть наведет порядок с парковщиками машин ?Пожарные вообще могут не подьехать к дому .Почему сегодняшнюю власть это не заботит,или эти на машинах являются надежным путинским электоратом ,поэтому их не трогают ?
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Молодцы

34 минуты назад
Пожарникам респект... молодцы
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ВВП

43 минуты назад
жилец квартиры уснувший с не потушенной сигаретой...жаль сука сам не сгорел тварь..в .жопу ему эту сигарету забить...непотушенную..
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Ссаная приора

сегодня, 09:19
Всегда стоит у подъезда и музло качает
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