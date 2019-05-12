В Липецке горела квартира

Пожар произошел на ул. Полиграфической

Вчера вечером в доме №12 по ул. Полиграфической произошел пожар - горела квартира квартира на третьем этаже девятиэтажки.



4 пожарных отделения прибыли на место возгорания.



В квартире огонь повредил 1 кв.м. внутренней отделки, пожарные справились с возгоранием быстро, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.



По совам местных жителей, пожарным стоило немалых усилий подъехать к дому из-за припаркованных машин.



По предварительным данным, причина возгорания - жилец квартиры уснувший с не потушенной сигаретой.



