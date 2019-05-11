Погода в Липецке

33 минуты назад

Завтра в Липецке небольшой дождь и до +22

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#дождь
Завтра в Липецке небольшой дождь и до +22

12 мая территория Липецкой области будет находиться в тыловой части циклона, на фоне роста атмосферного давления ночью без осадков, а днем небольшие осадки возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.  

Как сообщает Липецкий областной центр о гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая в регионе переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди пройдут местами.

Ночью ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем - северной четверти 6-11 м/с. 

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем от +18 до +23 градусов.

В Липецке завтра переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северной четверти 6-11 м/с. 

Ночью в городе от 9 до 11 градусов тепла, днем от +20 до +22 градусов. 

За историю метеонаблюдений в Липецке день 12 мая стал самым жарким в 2013 году, тогда воздух прогрелся до +30, самым холодным этот день был в 191 году - 2 градуса мороза.     
143
#дождь

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