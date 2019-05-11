«Прям гордость берет за липецкий край»

Отзывы гостей фестиваля «Русборг».

Сегодня на фестивале исторической реконструкции «Русборг» проходит гостевой день: лагерь принимает туристов. Гости «Русборга» с удовольствием делятся снимками с фестиваля в социальных сетях. Многие из них оставляют отзывы о «Русборге».