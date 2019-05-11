29 минут назад
«Прям гордость берет за липецкий край»
Отзывы гостей фестиваля «Русборг».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Супер мероприятие @rusborgfest Как это все патриотично, это возможность заглянуть в историю, это позитив и много много ещё приятных слов хочется сказать организаторам. Прям гордость берет за Липецкий край, что Русборг именно на нашей земле проходит. А вообще даже закралась мысль тоже заняться реконструкцией #русборг#липецк#елец#воронеж#rusborg#rusborgfest#lipetsk#region48#реконструкция
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.