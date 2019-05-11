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29 минут назад

«Прям гордость берет за липецкий край»

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#Русборг

Отзывы гостей фестиваля «Русборг».

Сегодня на фестивале исторической реконструкции «Русборг» проходит гостевой день: лагерь принимает туристов. Гости «Русборга» с удовольствием делятся снимками с фестиваля в социальных сетях. Многие из них оставляют отзывы о «Русборге».


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Супер мероприятие @rusborgfest Как это все патриотично, это возможность заглянуть в историю, это позитив и много много ещё приятных слов хочется сказать организаторам. Прям гордость берет за Липецкий край, что Русборг именно на нашей земле проходит. А вообще даже закралась мысль тоже заняться реконструкцией #русборг#липецк#елец#воронеж#rusborg#rusborgfest#lipetsk#region48#реконструкция

Публикация от Ксения Ермолова (@ksuermolova)

293
#Русборг

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