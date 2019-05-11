Самые глупые плакаты к 9 мая, «Жимолость» и пол, который превращается в мыло

А также рассказ о том, как пережил блокаду Ленинградский зоопарк, и несколько садоводческих лайфхаков в видео.







«Жимолость»



«Жимолость, жимолость - шепчет «Раз».

Жимолость, жимолость - шепчет «Два».

Жимолость дикая - выбирай меня.

Кто ещё поверит так в твои слова; в твои слова!»



Вот что Илья Лагутенко всегда умел, так это создать атмосферу. Ни о чем не думай, просто слушай и впитывай, оно само все поймется, как надо. Какая разница, что у него в этот раз – «жимолость шепчет» или «рыдает ранетка» - просто слушай, оно ляжет в голове куда нужно. Все это призвано не нести смысл, а вызывать ассоциации.





«Самые дикие и нелепые плакаты к 9 Мая»



Онлайн-версия мужского журнала «Максим» всегда богата на отличные материалы. На этот раз авторы







Пол разрезан на куски



Вы, наверное, уже заметили, что нас завораживают видео, на которых люди красиво работают, создают что-то интересное. Наткнувшись на этот ролик, мы, было, решили, что эти работяги заливают пол в помещении. А потом увидели, как они этот самый пол разметили, нарезали на куски и получили… мыло! Чего только не бывает в мире…







Растет на глазах



Имея в наличии кое-какой посадочный материал, воду и солнечный подоконник, можно совершить чудо. И даже не одно. Весна – отличное время для таких экспериментов. Вдохновляйтесь!







Спасти Красавицу



Онлайн-журнал «Такие дела» посвятил Дню Победы ряд очень интересных материалов, среди которых –



«Больше всего недостаток питания ударил по хищникам: они так отощали, что пришлось вводить корма-заменители. С хорьками, лисицами, енотами, горностаями, коршунами и грифами фокус удался: они с аппетитом ели растительный фарш (отруби, жмыхи, корнеплоды), когда он был смочен отваром из старых костей или даже маленьким количеством крови. Но с уссурийским тигром, орлом, филином и совой так не вышло.



Тогда сотрудники пошли на хитрость: они стали зашивать корм в пустые шкурки — например, кроликов или морских свинок. Получилось: при виде «добычи» у хищников начиналось бурное слюноотделение — они разрывали шкурку и с большой охотой съедали то, от чего раньше воротили нос».



Среди питомцев зоопарка была бегемотиха по кличке Красавица – ей необходимо было 40 килограммов корма в день и много воды для купаний (без воды кожа бегемота трескается и кровоточит). Самоотверженная служительница зоопарка таскала для Красавицы воду из Невы и успокаивала ее разговорами. Очень трогательно читать все это. Кто-то во время войны спасал людей, а кто-то – зверей. И то, и другое – подвиг.





Мы желаем вам приятных выходных!

Привет, это снова мы. Ваши интересные выходные – наша работа. Тут и музыка, тут и видео, тут и интересное чтиво, есть на что взглянуть. Май в разгаре, все самое лучшее только начинается, а мы снова заботимся о том, чтобы вам в свободную минуту было что посмотреть_почитать.«Жимолость, жимолость - шепчет «Раз».Жимолость, жимолость - шепчет «Два».Жимолость дикая - выбирай меня.Кто ещё поверит так в твои слова; в твои слова!»Вот что Илья Лагутенко всегда умел, так это создать атмосферу. Ни о чем не думай, просто слушай и впитывай, оно само все поймется, как надо. Какая разница, что у него в этот раз – «жимолость шепчет» или «рыдает ранетка» - просто слушай, оно ляжет в голове куда нужно. Все это призвано не нести смысл, а вызывать ассоциации.Онлайн-версия мужского журнала «Максим» всегда богата на отличные материалы. На этот раз авторы подготовили подборку из разряда «и смех, и грех» . Кто только додумывается сделать такие плакаты ко Дню Победы? Фашистские танки и самолеты, американский солдат на острове Гуам, фриц с гранатой в очень узнаваемой характерной каске, полуголые девицы – все это можно увидеть на баннерах и плакатах, приуроченных к 9 Мая в разных городах России. Так испохабить святую дату – это надо уметь… Сначала мы очень сильно смеялись, разглядывая эти странные творения скудных умом дизайнеров, а потом как-то загрустили и все тянули: «Мммдааа…»Вы, наверное, уже заметили, что нас завораживают видео, на которых люди красиво работают, создают что-то интересное. Наткнувшись на этот ролик, мы, было, решили, что эти работяги заливают пол в помещении. А потом увидели, как они этот самый пол разметили, нарезали на куски и получили… мыло! Чего только не бывает в мире…Имея в наличии кое-какой посадочный материал, воду и солнечный подоконник, можно совершить чудо. И даже не одно. Весна – отличное время для таких экспериментов. Вдохновляйтесь!Онлайн-журнал «Такие дела» посвятил Дню Победы ряд очень интересных материалов, среди которых – рассказ о том, как Ленинградский зоосад переживал блокаду во время войны «Больше всего недостаток питания ударил по хищникам: они так отощали, что пришлось вводить корма-заменители. С хорьками, лисицами, енотами, горностаями, коршунами и грифами фокус удался: они с аппетитом ели растительный фарш (отруби, жмыхи, корнеплоды), когда он был смочен отваром из старых костей или даже маленьким количеством крови. Но с уссурийским тигром, орлом, филином и совой так не вышло.Тогда сотрудники пошли на хитрость: они стали зашивать корм в пустые шкурки — например, кроликов или морских свинок. Получилось: при виде «добычи» у хищников начиналось бурное слюноотделение — они разрывали шкурку и с большой охотой съедали то, от чего раньше воротили нос».Среди питомцев зоопарка была бегемотиха по кличке Красавица – ей необходимо было 40 килограммов корма в день и много воды для купаний (без воды кожа бегемота трескается и кровоточит). Самоотверженная служительница зоопарка таскала для Красавицы воду из Невы и успокаивала ее разговорами. Очень трогательно читать все это. Кто-то во время войны спасал людей, а кто-то – зверей. И то, и другое – подвиг.Мы желаем вам приятных выходных!