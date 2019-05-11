Общество
сегодня, 10:21
Самые глупые плакаты к 9 мая, «Жимолость» и пол, который превращается в мыло
А также рассказ о том, как пережил блокаду Ленинградский зоопарк, и несколько садоводческих лайфхаков в видео.
Привет, это снова мы. Ваши интересные выходные – наша работа. Тут и музыка, тут и видео, тут и интересное чтиво, есть на что взглянуть. Май в разгаре, все самое лучшее только начинается, а мы снова заботимся о том, чтобы вам в свободную минуту было что посмотреть_почитать.
«Жимолость»
«Жимолость, жимолость - шепчет «Раз».
Жимолость, жимолость - шепчет «Два».
Жимолость дикая - выбирай меня.
Кто ещё поверит так в твои слова; в твои слова!»
Вот что Илья Лагутенко всегда умел, так это создать атмосферу. Ни о чем не думай, просто слушай и впитывай, оно само все поймется, как надо. Какая разница, что у него в этот раз – «жимолость шепчет» или «рыдает ранетка» - просто слушай, оно ляжет в голове куда нужно. Все это призвано не нести смысл, а вызывать ассоциации.
«Самые дикие и нелепые плакаты к 9 Мая»
Онлайн-версия мужского журнала «Максим» всегда богата на отличные материалы. На этот раз авторы подготовили подборку из разряда «и смех, и грех». Кто только додумывается сделать такие плакаты ко Дню Победы? Фашистские танки и самолеты, американский солдат на острове Гуам, фриц с гранатой в очень узнаваемой характерной каске, полуголые девицы – все это можно увидеть на баннерах и плакатах, приуроченных к 9 Мая в разных городах России. Так испохабить святую дату – это надо уметь… Сначала мы очень сильно смеялись, разглядывая эти странные творения скудных умом дизайнеров, а потом как-то загрустили и все тянули: «Мммдааа…»
Пол разрезан на куски
Вы, наверное, уже заметили, что нас завораживают видео, на которых люди красиво работают, создают что-то интересное. Наткнувшись на этот ролик, мы, было, решили, что эти работяги заливают пол в помещении. А потом увидели, как они этот самый пол разметили, нарезали на куски и получили… мыло! Чего только не бывает в мире…
Растет на глазах
Имея в наличии кое-какой посадочный материал, воду и солнечный подоконник, можно совершить чудо. И даже не одно. Весна – отличное время для таких экспериментов. Вдохновляйтесь!
Спасти Красавицу
Онлайн-журнал «Такие дела» посвятил Дню Победы ряд очень интересных материалов, среди которых – рассказ о том, как Ленинградский зоосад переживал блокаду во время войны:
«Больше всего недостаток питания ударил по хищникам: они так отощали, что пришлось вводить корма-заменители. С хорьками, лисицами, енотами, горностаями, коршунами и грифами фокус удался: они с аппетитом ели растительный фарш (отруби, жмыхи, корнеплоды), когда он был смочен отваром из старых костей или даже маленьким количеством крови. Но с уссурийским тигром, орлом, филином и совой так не вышло.
Тогда сотрудники пошли на хитрость: они стали зашивать корм в пустые шкурки — например, кроликов или морских свинок. Получилось: при виде «добычи» у хищников начиналось бурное слюноотделение — они разрывали шкурку и с большой охотой съедали то, от чего раньше воротили нос».
Среди питомцев зоопарка была бегемотиха по кличке Красавица – ей необходимо было 40 килограммов корма в день и много воды для купаний (без воды кожа бегемота трескается и кровоточит). Самоотверженная служительница зоопарка таскала для Красавицы воду из Невы и успокаивала ее разговорами. Очень трогательно читать все это. Кто-то во время войны спасал людей, а кто-то – зверей. И то, и другое – подвиг.
Мы желаем вам приятных выходных!
«Жимолость»
«Жимолость, жимолость - шепчет «Раз».
Жимолость, жимолость - шепчет «Два».
Жимолость дикая - выбирай меня.
Кто ещё поверит так в твои слова; в твои слова!»
Вот что Илья Лагутенко всегда умел, так это создать атмосферу. Ни о чем не думай, просто слушай и впитывай, оно само все поймется, как надо. Какая разница, что у него в этот раз – «жимолость шепчет» или «рыдает ранетка» - просто слушай, оно ляжет в голове куда нужно. Все это призвано не нести смысл, а вызывать ассоциации.
«Самые дикие и нелепые плакаты к 9 Мая»
Онлайн-версия мужского журнала «Максим» всегда богата на отличные материалы. На этот раз авторы подготовили подборку из разряда «и смех, и грех». Кто только додумывается сделать такие плакаты ко Дню Победы? Фашистские танки и самолеты, американский солдат на острове Гуам, фриц с гранатой в очень узнаваемой характерной каске, полуголые девицы – все это можно увидеть на баннерах и плакатах, приуроченных к 9 Мая в разных городах России. Так испохабить святую дату – это надо уметь… Сначала мы очень сильно смеялись, разглядывая эти странные творения скудных умом дизайнеров, а потом как-то загрустили и все тянули: «Мммдааа…»
Пол разрезан на куски
Вы, наверное, уже заметили, что нас завораживают видео, на которых люди красиво работают, создают что-то интересное. Наткнувшись на этот ролик, мы, было, решили, что эти работяги заливают пол в помещении. А потом увидели, как они этот самый пол разметили, нарезали на куски и получили… мыло! Чего только не бывает в мире…
Растет на глазах
Имея в наличии кое-какой посадочный материал, воду и солнечный подоконник, можно совершить чудо. И даже не одно. Весна – отличное время для таких экспериментов. Вдохновляйтесь!
Спасти Красавицу
Онлайн-журнал «Такие дела» посвятил Дню Победы ряд очень интересных материалов, среди которых – рассказ о том, как Ленинградский зоосад переживал блокаду во время войны:
«Больше всего недостаток питания ударил по хищникам: они так отощали, что пришлось вводить корма-заменители. С хорьками, лисицами, енотами, горностаями, коршунами и грифами фокус удался: они с аппетитом ели растительный фарш (отруби, жмыхи, корнеплоды), когда он был смочен отваром из старых костей или даже маленьким количеством крови. Но с уссурийским тигром, орлом, филином и совой так не вышло.
Тогда сотрудники пошли на хитрость: они стали зашивать корм в пустые шкурки — например, кроликов или морских свинок. Получилось: при виде «добычи» у хищников начиналось бурное слюноотделение — они разрывали шкурку и с большой охотой съедали то, от чего раньше воротили нос».
Среди питомцев зоопарка была бегемотиха по кличке Красавица – ей необходимо было 40 килограммов корма в день и много воды для купаний (без воды кожа бегемота трескается и кровоточит). Самоотверженная служительница зоопарка таскала для Красавицы воду из Невы и успокаивала ее разговорами. Очень трогательно читать все это. Кто-то во время войны спасал людей, а кто-то – зверей. И то, и другое – подвиг.
Мы желаем вам приятных выходных!
Россиянин
Злой.
Максим