Новолипчане почтили память павших митингом и зажженными свечами

Митингом у мемориала «Слеза» на Левом берегу почтили на Новолипецком металлургическом комбинате память новолипчан – участников Великой Отечественной войны.



Торжественный митинг на площади Ивана Франценюка у мемориала в честь новолипчан, павших в годы Великой Отечественной войны, является традиционным уже много лет. На комбинате чтят заводчан, не вернувшихся с полей войны – их около 700 человек. Вспомнить о металлургах пришли ветераны и школьники, жители Левобережья и работники НЛМК. Сидячие места перед сценой специально подготовили для героев праздника – ветеранов войны, пенсионеров, а также их сопровождающих.



К ветеранам войны, новолипчанам и жителям Левобережья обратились руководители НЛМК.



«С каждым годом мы все дальше от этого дня – Дня Победы, и очень важно сохранить как можно дольше память о тех, благодаря кому мы живем сегодня под мирным небом», - поздравил ветеранов войны и тружеников тыла исполняющий обязанности управляющего директора НЛМК Сергей Мазур.

Слова благодарности прозвучали от председателя совета ветеранов НЛМК Бориса Косолапова: «Этот день все дальше уходит в глубину лет, но праздник остается в нашей памяти. Хочу, чтобы нынешнее и следующие поколения также чтили и уважали этот день».

Ветеранов поздравил с праздником председатель профкома НЛМК Василий Литовкин. «От события 45 года нас отделяют 74 года. Тем не менее, в каждой семье сегодня вспоминают своих героев. А мы с вами каждый год приходим сюда, к мемориалу, чтобы вспомнить новолипчан, не вернувшихся с войны».

После возложения цветов память павших воинов-победителей почтили минутой молчания. В конце торжественного митинга в небо взмыли красные воздушные шары и прогремели залпы салюта.



Вечером праздничные мероприятия продолжились на центральной аллее парка Победы.



По традиции в этот день все желающие смогли бесплатно отведать «солдатскую кашу», специально приготовленную к празднику поварами НЛМК. Полевая кухня расположилась поблизости, в «меню» были каша перловая и каша гречневая. Каши хватило всем – ее приготовили несколько сотен порций, полевая кухонная палатка также была просторной, участники акции свободно подходили к раздаточным столам.



Здесь также организовали волонтерскую акцию «Вальс Победы» - на подготовленном рисунке липчанам предложили поставить и зажечь свечи памяти - почтить своих родных, близких, отвоевавших победу. Симфонический оркестр играл в это время песни военных лет. Посетители парка охотно отозвались на призыв, очень быстро огоньки заполнили пространство рисунка.





