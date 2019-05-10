Пострадавшие в пожаре на проспекте Победы дети находятся в тяжелом состоянии

Мальчик и девочка отравились угарным газом

Как стало известно GOROD48, пострадавшие во время пожара на проспекте Победы дети, мальчик 3-4 лет, и девочка 5-6 лет, госпитализированные в областную детскую больницу, находятся в тяжелом состоянии. Однако угрозы их жизни нет. Оба ребёнка отравились продуктами горения.



Напомним, сегодня, около 14.30 на балконе 5 этажа дома №22 по проспекту Победы, вспыхнул пожар. Когда пожарные прибыли на место происшествия, балкон горел открытым пламенем. Дверь квартиры, на балконе которой произошло возгорание, пришлось вскрывать. В коридоре лежали без сознания женщина и двое детей. Пожарные вынесли их на лестничную клетку и до приезда медиков делали искусственное дыхание. После чего дети и женщина, их бабушка, начали самостоятельно дышать. Прибывшие медики госпитализировали женщину и малышей в областную и клиническую больницы.