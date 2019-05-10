Происшествия

сегодня, 17:14

Пострадавшие в пожаре на проспекте Победы дети находятся в тяжелом состоянии

1 2205
#пожар
4
Пострадавшие в пожаре на проспекте Победы дети находятся в тяжелом состоянии

Мальчик и девочка отравились угарным газом

Как стало известно GOROD48, пострадавшие во время пожара на проспекте Победы дети, мальчик 3-4 лет, и девочка 5-6 лет, госпитализированные в областную детскую больницу, находятся в тяжелом состоянии. Однако угрозы их жизни нет. Оба ребёнка отравились продуктами горения. 

Напомним, сегодня, около 14.30 на балконе 5 этажа дома №22 по проспекту Победы, вспыхнул пожар. Когда пожарные прибыли на место происшествия, балкон горел открытым пламенем. Дверь квартиры, на балконе которой произошло возгорание, пришлось вскрывать. В коридоре лежали без сознания женщина и двое детей. Пожарные вынесли их на лестничную клетку и до приезда медиков делали искусственное дыхание. После чего дети и женщина, их бабушка, начали самостоятельно дышать. Прибывшие медики госпитализировали женщину и малышей в областную и клиническую больницы.

1 2205
#пожар
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

55 минут назад
скорейшего выздоровления!жаль малышей
ответить

Еще в рубрике

В Липецке горел гараж
#пожар #гараж
В Липецке горел гараж

сегодня, 16:55

Происшествия
В пожаре на проспекте Победы пострадали женщина и двое детей
#Пожар #МЧС
6
В пожаре на проспекте Победы пострадали женщина и двое детей

сегодня, 16:35

Происшествия
#Авария #ДТП
10
На улице Советской столкнулись легковушка и автобус

сегодня, 14:27

Происшествия
Рано утром в Липецке сгорел автомобиль такси
#пожар
74
Рано утром в Липецке сгорел автомобиль такси

сегодня, 07:21

Происшествия
Липчанин задержан за убийство в Тамбовской области
#убийство
41
Липчанин задержан за убийство в Тамбовской области

08.05.2019 21:17

Происшествия
Мат-перемат и газовый баллончик: в Липецке столкнулись интересы горожан и застройщика
#уплотнение #градостроительство
684
Мат-перемат и газовый баллончик: в Липецке столкнулись интересы горожан и застройщика

08.05.2019 16:42

Происшествия