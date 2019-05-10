В пожаре на проспекте Победы пострадали женщина и двое ее детей

Все пострадавшие госпитализированы.

Пожар на проспекте Победы, 22 удалось ликвидировать липецким спасателям.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, очаг возгорания находился на балконе. Когда пожарные прибыли на место происшествия, дверь квартиры была закрыта. Им пришлось ее вскрывать. В коридоре лежали без сознания женщина и двое детей. Пожарные вынесли их на лестничную клетку и до приезда медиков делали искусственное дыхание, после чего женщина и дети начали самостоятельно дышать. Прибывшие медики госпитализировали детей в областную детскую больницу, женщину - в клиническую больницу.



