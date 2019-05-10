Происшествия

сегодня, 14:27

На улице Советской столкнулись легковушка и автобус

2 830
#Авария #ДТП

Перекрыта выделенная для общественного транспорта полоса.

В Липецке 10 мая на перекрестке улиц Советской и Пушкина столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. И автобус и легковушка получили серьезные механические повреждения.

Из-за ДТП перекрыта выделенная для общественного транспорта полоса.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.
2 830
#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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123

6 минут назад
нех делать личным на полосу для автобусов
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Водила

42 минуты назад
* откроют дауны и едут идиоты глаза выпучив
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