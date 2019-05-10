Происшествия
сегодня, 14:27
На улице Советской столкнулись легковушка и автобус
Перекрыта выделенная для общественного транспорта полоса.
В Липецке 10 мая на перекрестке улиц Советской и Пушкина столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. И автобус и легковушка получили серьезные механические повреждения.
Из-за ДТП перекрыта выделенная для общественного транспорта полоса.
В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.
Из-за ДТП перекрыта выделенная для общественного транспорта полоса.
В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.
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