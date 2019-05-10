На улице Советской столкнулись легковушка и автобус

Перекрыта выделенная для общественного транспорта полоса.

В Липецке 10 мая на перекрестке улиц Советской и Пушкина столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. И автобус и легковушка получили серьезные механические повреждения.



Из-за ДТП перекрыта выделенная для общественного транспорта полоса.



В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

