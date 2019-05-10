О грозах с сильным ветром предупреждают спасатели

По данным синоптиков, сегодня и завтра в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: умеренные, местами сильные дожди, местами грозы. Днем местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 6-11, при грозах местами порывы до 18 м/с. Ночью и утром местами туман.



ГУ МЧС РФ по Липецкой области призывает к соблюдениею осторожности при грозах и сильном ветре.

