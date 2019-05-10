Погода в Липецке

сегодня, 12:21

О грозах с сильным ветром предупреждают спасатели

21 1222
#ветер #гроза
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О грозах с сильным ветром предупреждают спасатели
По данным синоптиков, сегодня и завтра в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями:  умеренные, местами сильные дожди, местами грозы. Днем местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 6-11, при грозах местами порывы до 18 м/с. Ночью и утром местами туман. 

ГУ МЧС РФ по Липецкой области призывает к соблюдениею осторожности при грозах и сильном ветре.
21 1222
#ветер #гроза
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Комментарии (21)

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Радиолюбитель

2 минуты назад
Галина, точно не скажешь из-за погрешностей модели в районировании. У GFS 50км - в пределах погрешности. А более точная WRFx3 пока не работает
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Ужас

5 минут назад
Радиолюбитель, дорогой наш, а в Липецке сегодня будут дожди?
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Галина

6 минут назад
На карте конвективных явлений между Липецком и Тамбовом у же какой то ужас обозначился.РАДИОЛЮБИТЕЛЬ,напишите про Грязи.
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Галина

11 минут назад
Радиолюбитель, что ждать эти 2 дня в Грязях? Уже руки трясутся.
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Радиолюбитель

14 минут назад
Это что касается прогноза по GFS Теперь же что касается фактических метеорадарных данных. https://www.rainviewer.com/ru/?loc=51.4829,48.1659,5 В настоящий момент с запада от Липецка сформировался фронт осадков, умеренной и сильной интенсивности. Фронт находится на расстоянии 50 км к западу от Липецка. Перемещение облачных масс фронта юго-юго востока на северо-северо-запад.
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липецк

15 минут назад
Ближе к полуночи и в первой половине ночи.
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юля

16 минут назад
И всего 18 градусов
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юля

18 минут назад
Нет!Даже ветра нет!Идёт часов с 6не переставая
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Радиолюбитель

23 минуты назад
Садовод, а не пойти ли тебе лесом
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Радиолюбитель

24 минуты назад
Но по тем данным которые GFS показывает, на период 17-20 часов, в восточных, Юго восточных и северо восточных районах области вероятность умеренных и мощных гроз высока. Индекс Томсона в этих районах, и на этот период времени также показывает значения от 35 до 39, что трактуется как - "грозы. Местами сильные". Вообщем GFS показывает вероятность гроз слабой и умеренной силы в Липецкой области (на период 16-20 часов) до 75 процентов, причем такая вероятность на довольно большой части области. А вот вероятность мощных гроз показывается в восточной части области - на 16-17 часов - 45-50%, на 17-18 часов - 50-65%, на 18-20 часов - 70-85%, а северо-западной части области до 90-95%
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