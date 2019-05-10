Доброе утро, Липецк!

Сегодня 10 мая 2019 года. На дворе время майских гроз, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом.



«А теперь Горбатый!»



Годы летят, а человечество, как всегда, воюет и размножается. Даже морские экспедиции Христофора Колумба и Америго Веспуччи выглядят соревнованием. В 1503 году Колумб сделал свой ход в этой партии – шмякнул на стол очередную карту с комментарием: «А мы вам – Каймановы острова!»



В Англии в этот день появились в обращении первые бумажные деньги – был 1811 год, люди с интересом рассматривали ассигнации и гадали, неужели эти бумажки могут вытеснить серебро и золото?



В этот самый день, 10 мая, в Одессе начались съемки многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Интересно, что по книге Глебу Жеглову 26 лет (исполнитель роли Владимир Высоцкий выглядит старше), Володе Шарапову и вовсе всего 22 года, и примерно столько же бандиту Промокашке, которого сыграл довольно зрелый уже Иван Бортник. В книге младший сержант милиции Варя Синичкина погибает на службе, в фильме же решили не портить таким образом настроения зрителям.



Фильм имел огромный успех, стал поистине культовыми и обогатил нашу речь целым набором крылатых фраз и выражений. Например: «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» Или: «Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок!» А иногда и: «Кофелек-кофелек, какой кофелек! На, обыщи!»



И даже: «Володенька! Володенька, я тебя зубами загрызу!»



Вот что называется, все было вовремя и к месту, талантливо и от души. Потому такой устойчивый успех.



Музыкальная пауза



Ни дня без музыки – вот наш девиз. Мы всегда начинаем прямо с утра.







Тепло и дождливо



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные кратковременные дожди с грозами.



Ветер южный, 4-9 м/сек, местами до 14 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.



Тем временем



Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год, -



«В 2020 году выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье соответственно) предлагается перенести на 4 и 5 мая (понедельник и вторник). Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством труда и размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.



Такой перенос позволит продлить первомайские каникулы россиянам до пяти дней — с 1 по 5 мая. При этом новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 4 и 5 января все равно останутся выходными, так как, согласно Трудовому кодексу, они относятся к нерабочим праздничным дням», - пишет источник.

Итого мы имеем восьмидневные новогодние каникулы и майские выходные с 1 по 5 и с 9 по 11 число.







Сегодня майский выходной и мы желаем вам провести его интересно! Читайте свежие новости на GOROD48!



Годы летят, а человечество, как всегда, воюет и размножается. Даже морские экспедиции Христофора Колумба и Америго Веспуччи выглядят соревнованием. В 1503 году Колумб сделал свой ход в этой партии – шмякнул на стол очередную карту с комментарием: «А мы вам – Каймановы острова!»В Англии в этот день появились в обращении первые бумажные деньги – был 1811 год, люди с интересом рассматривали ассигнации и гадали, неужели эти бумажки могут вытеснить серебро и золото?В этот самый день, 10 мая, в Одессе начались съемки многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Интересно, что по книге Глебу Жеглову 26 лет (исполнитель роли Владимир Высоцкий выглядит старше), Володе Шарапову и вовсе всего 22 года, и примерно столько же бандиту Промокашке, которого сыграл довольно зрелый уже Иван Бортник. В книге младший сержант милиции Варя Синичкина погибает на службе, в фильме же решили не портить таким образом настроения зрителям.Фильм имел огромный успех, стал поистине культовыми и обогатил нашу речь целым набором крылатых фраз и выражений. Например: «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» Или: «Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок!» А иногда и: «Кофелек-кофелек, какой кофелек! На, обыщи!»И даже: «Володенька! Володенька, я тебя зубами загрызу!»Вот что называется, все было вовремя и к месту, талантливо и от души. Потому такой устойчивый успех.Ни дня без музыки – вот наш девиз. Мы всегда начинаем прямо с утра.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные кратковременные дожди с грозами.Ветер южный, 4-9 м/сек, местами до 14 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год, - сообщает РБК «В 2020 году выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье соответственно) предлагается перенести на 4 и 5 мая (понедельник и вторник). Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством труда и размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.Такой перенос позволит продлить первомайские каникулы россиянам до пяти дней — с 1 по 5 мая. При этом новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 4 и 5 января все равно останутся выходными, так как, согласно Трудовому кодексу, они относятся к нерабочим праздничным дням», - пишет источник.Итого мы имеем восьмидневные новогодние каникулы и майские выходные с 1 по 5 и с 9 по 11 число.Сегодня майский выходной и мы желаем вам провести его интересно! Читайте свежие новости на GOROD48!