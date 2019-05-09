29 минут назад
«Мой дед. Дошёл до Берлина»
Липчане делятся семейными историями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Великий праздник! День Победы! Всех поздравляю с этим знаменательным днём! Весна 2019... Каждый год мы отмечаем мирную весну. Мирное небо над головой. Это по истине праздник со слезами на глазах, одновременно радостный и грустный. Никогда не забудутся те, кто воевал за нас, кто принёс нашей стране и всем народам освобождение от фашистского ига, подвиги бессмертны! Помню и горжусь! Слава героям! Спасибо, что подарили нам мирное небо над головой! Мой прадедушка, Пискунов Николай, как и многие в то время, пошёл воевать. Он дошёл до Германии. И успешно вернулся домой с победой! Больше, к сожалению,о нем, в годы войны, никто ничего не знает. Как служил? Истории? Потому что при любом разговоре, он плакал! Сильный мужественный человек, не мог просто так вспоминать те страшные дни! Эту боль было тяжело ему опять переносить через своё сердце. Ведь на его глазах убивали друзей, близких, соратников. С кем служил несколько лет. Ему пришлось многое пережить. Но он пережил достойно! Я его помню! Ещё была совсем маленькая, но для нас правнуков он как был герой! Так и останется навсегда. #деньпобеды #9мая #великийпраздник #мирумир #мирногонебанадголовой #помнимлюбимскорбим #нашигерои
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья, Поздравляю вас с Днем Победы! В каждой семье есть герои, которые сражались за нашу Родину, за мирное небо над головой. Их жертвы и утраты ничем не измерить. Их подвиг невозможно переоценить. На фотографии - мой Папа. Артамонов Георгий Антонович. Когда началась война, ему было всего 14 лет. Папа несколько раз пытался уйти добровольцем. Не брали. В 1943 приписал себе несколько лет и ушел на фронт. Папе повезло. Он вернулся домой. С тех пор в семье всегда отмечали два его дня рождения. Настоящий и тот, что он указал в военкомате. Воевали и три моих дяди. Все вернулись с фронтов. 4 страшных года длилась война. 4 года мужества, преодоления, потерь, надежд и веры в Победу. Великая Отечественная - святой подвиг нашего народа. Мы обязаны всегда помнить это.
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.