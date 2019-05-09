«Мой дед. Дошёл до Берлина»

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Великий праздник! День Победы! Всех поздравляю с этим знаменательным днём! Весна 2019... Каждый год мы отмечаем мирную весну. Мирное небо над головой. Это по истине праздник со слезами на глазах, одновременно радостный и грустный. Никогда не забудутся те, кто воевал за нас, кто принёс нашей стране и всем народам освобождение от фашистского ига, подвиги бессмертны! Помню и горжусь! Слава героям! Спасибо, что подарили нам мирное небо над головой! Мой прадедушка, Пискунов Николай, как и многие в то время, пошёл воевать. Он дошёл до Германии. И успешно вернулся домой с победой! Больше, к сожалению,о нем, в годы войны, никто ничего не знает. Как служил? Истории? Потому что при любом разговоре, он плакал! Сильный мужественный человек, не мог просто так вспоминать те страшные дни! Эту боль было тяжело ему опять переносить через своё сердце. Ведь на его глазах убивали друзей, близких, соратников. С кем служил несколько лет. Ему пришлось многое пережить. Но он пережил достойно! Я его помню! Ещё была совсем маленькая, но для нас правнуков он как был герой! Так и останется навсегда. #деньпобеды #9мая #великийпраздник #мирумир #мирногонебанадголовой #помнимлюбимскорбим #нашигерои