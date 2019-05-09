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сегодня, 12:14

Спасатели предупреждают о горозе

15 1121
#гроза
1
Спасатели предупреждают о горозе

В ближайшие 1-3 часа ожидается гроза, при грозе  усиление юго-восточного  ветра порывы  до 17 м/с.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам 

 В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

 При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
15 1121
#гроза
1

Комментарии (16)

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Б/у хубернатор Ляпицкой обаласти Хоролёв

10 секунд назад
Гороза в Ляпицке! Бягите из хорода в поля, свякла вас спасёд!
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Салют

4 минуты назад
Спасибо! Очень приятно!
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мда

6 минут назад
Опечатка в заголовке - просто праздник для уродов
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Радар

15 минут назад
Не будет никакой грозы
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Алкаш

19 минут назад
А гороза с горомом будет?
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Чингиз грязинский

25 минут назад
О Горозе я ещё нигде не слышал))
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*Липа*

41 минуту назад
Радиолюбитель, Ваш прогноз!?
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огость

44 минуты назад
огород 48)))
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Заваркина

45 минут назад
Гром наверное кариподенту уже в бошку саданул. Начал буробить.
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Иван

46 минут назад
А я в городу вы...бу дерезу.
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