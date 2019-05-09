Доброе утро, Липецк!

Сегодня 9 мая 2019 года, 74-я годовщина великой Победы.



Все когда-нибудь бывает в первый раз. Например, в 1911 году в этот день русский ученый Борис Розинг провел первую в мире телепередачу. Сама по себе она была не слишком интересной – просто изображение неких простейших фигур. Но на тот момент это был скачок в будущее, прорыв в науке. Кстати, Розинг не переставал работать над совершенствованием телесигнала даже в голодные годы после революции и получил золотую медаль от Русского технического общества.Также в этот день впервые вышел на киноэкраны фильм «Фантомас». Это было в 1913 году, кино было немым. Это была экранизация серии модных книг-детективов про Фантомаса и никакой зеленой резиновой маски этот злодей не носил. Просто гримировался виртуозно под других людей.Немного музыки еще больше украсит этот день. Послушайте, может, это и ваша любимая музыка тоже.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 18 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 23 до 28 градусов тепла.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди, гроза. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла.

Сегодня с шести утра дороги в Липецке будут перекрыты до окончания праздничных мероприятий.





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