Общество

20 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#Доброе утро!
Доброе утро, Липецк!

Сегодня 9 мая 2019 года, 74-я годовщина великой Победы. 

День в истории 

Все когда-нибудь бывает в первый раз. Например, в 1911 году в этот день русский ученый Борис Розинг провел первую в мире телепередачу. Сама по себе она была не слишком интересной – просто изображение неких простейших фигур. Но на тот момент это был скачок в будущее, прорыв в науке. Кстати, Розинг не переставал работать над совершенствованием телесигнала даже в голодные годы после революции и получил золотую медаль от Русского технического общества.  

Также в этот день впервые вышел на киноэкраны фильм «Фантомас». Это было в 1913 году, кино было немым. Это была экранизация серии модных книг-детективов про Фантомаса и никакой зеленой резиновой маски этот злодей не носил. Просто гримировался виртуозно под других людей.  

Музыкальная пауза 

Немного музыки еще больше украсит этот день. Послушайте, может, это и ваша любимая музыка тоже.  



Возможны дожди и грозы 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 18 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 23 до 28 градусов тепла.  
 
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди, гроза. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла.  

Транспорт

Сегодня  с шести утра дороги в Липецке будут перекрыты до окончания праздничных мероприятий.  



Узнать как изменился график нужного автобуса или как объехать перекрытые улицы и площади можно на нашем сайте, кликнув сюда

 
Тем временем 

В дни празднования Великой Победы актуально все, что связано с этой темой.  

«Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне жители России любят больше всего», - пишут РИА Новости.

Итак, каковы же результаты опроса?  

Источник сообщает: «Более четверти опрошенных (26%) назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. 

«А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого упомянули 20 процентов участников исследования. 

На третьем месте — «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука (15%). 

Телефильм «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой назвали 13% респондентов, столько же упомянули картину 2019 года «Т-34» Алексея Сидорова». 

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.  

Дорогие читатели, мы поздравляем вас с праздником 9 мая! Читайте свежие новости на GOROD48! 
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#Доброе утро!

Комментарии (3)

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Викторм

3 минуты назад
Путин и единая Россия , Где вы и где победа !, С праздником народ России , Без воровской шайки !.
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Виктор 2-28-14

4 минуты назад
Ах Путин .....,пёс смердящий , шелудивый...., Зачем ты срешь на жизнь россиян ....,беги отсюда....,погань , что есть силы......,избит ты будешь ...., словно ШУРА БАЛАГАН !!!!.
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Рсдрп

8 минут назад
С дем Победы. Молодцы , хоть фото с символик Победы- Красным флагом выложили. А то некоторые уроды идут на День Победы или с триколором или с едерастовскими флагом. За фото- Городу 48 респект
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