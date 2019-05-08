Липчанин задержан за убийство в Тамбовской области

21-летний липчанин и трое его приятелей насмерть забили 23-летнего жителя города Рассказово

Жердевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту насильственной смерти 23-летнего жителя города Рассказово. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое жителей Токаревского района в возрасте 21-22 лет и 21-летний житель Липецкой области.



По версии следствия, вечером 6 мая 2019 года потерпевший со своим знакомым на его автомобиле приехали из Рассказово в рабочий поселок Токаревка к родственникам. В сквере, месте скопления местной молодежи, к потерпевшему и его знакомому подошла компания молодых людей и попросила «закурить». После получения отказа, между молодыми людьми возник словестный конфликт, перешедший в драку. Затем компания местных жителей отобрала у «приезжих» ключи от машины и стала требовать у них денежные средства, но так как с собой у них их не было, они все вместе поехали в Рассказовский район, при этом управлял автомобилем один из подозреваемых. По пути следования, они остановились, и в это время потерпевший попытался убежать, но подозреваемые догнали его и подвергли избиению. После того, как молодой человек перестал подавать признаки жизни, подозреваемые привезли его в ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ», где врачи сразу констатировали его смерть.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области.

