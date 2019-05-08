В России

10 минут назад

Доставка из онлайн-магазинов может снизиться на 5–10% в России

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#интернет-торговля
Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5–10%. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).   

Сэкономить удастся, если будет окончательно принят одобренный в первом чтении законопроект, допускающий использование QR-кода вместо бумажного чека. По документу компании и ИП, которые занимаются торговлей с привлечением курьеров, получат возможность использовать только один кассовый аппарат, работающий удаленно.  

Новая мера, предложенная парламентариями, может стать серьезным шагом навстречу всему интернет-ритейлу, сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. Возможность использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу и уйти от бумажных чеков позволит компаниям в разы снизить расходы. 

Крупные интернет-ритейлеры подтвердили «Известиям», что инициатива позволит сократить количество кассовых аппаратов и снизить издержки, что должно улучшить условия доставки. 
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#интернет-торговля

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