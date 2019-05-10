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В Липецкой области дождливо и до +24

500
#дождь
В Липецкой области дождливо и до +24

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди с грозами – в отдельных районах сильные, днем местами небольшие кратковременные дожди. 

Ветер северо-западный, 3-8 м/сек, при грозах возможны порывы до 17 м/сек, днем 5-10 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 19 до 24 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью дожди с грозами, днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 21 до 23 градусов тепла. 


500
#дождь

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