Спасатели открыли свою Доску почета

В Главном управлении МЧС России по Липецкой области сегодня открыли Доску Почета.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, начальник управления генерал-майор внутренней службы Михаил Салфетников вручил лучшим сотрудникам и работникам свидетельства о занесении на Доску почета.

За высокие показатели в служебной и трудовой деятельности, безупречное соблюдение служебной и трудовой дисциплины в 2018 году занесены на доску почёта Главного управления следующие сотрудники и работники: Пушилина Н.А., Уваров А.А., Прохоров Д.А., Харский В.Л., Куракин С.С., Свиридов В.В., Неклюдов В.В., Гуков Ю.И., Селищев Г.Д., Панов П.Л., Чернавский В.В., Самохин А.В.. Так же на мероприятии были вручены погоны специальных званий.



