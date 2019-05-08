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сегодня, 16:04

Путин поздравил Украину с Днем Победы

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#День Победы
Путин поздравил Украину с Днем Победы

Обращение размещено на сайте Кремля.

На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма Владимира Путина, обращенная к народу Украины и украинским ветеранам. Президент России поздравляет их с «общим великим праздником» — Днем Победы. На сайте Кремля не были опубликованы поздравления избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему президент Украины не получил поздравление. Избранный глава государства Владимир Зеленский пока не вступил в должность, напомнил он. Так что сейчас президент Украины - Петр Порошенко, уточняют "Известия".

Согласно сообщению на сайте Кремля, Путин также направил поздравления лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, глава российского государства поздравил ветеранов и народ Грузии с Днём Победы.
160
#День Победы

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