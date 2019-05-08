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Ловкость рук и немного хинкали: приставы проявили смекалку в розыске должницы

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#долг
Ловкость рук и немного хинкали: приставы проявили смекалку в розыске должницы

Инспекторы заказали у женщины еду.

На исполнении в Октябрьском районном отделе судебных приставов Саратовской области находится исполнительное производство о взыскании материального ущерба, причиненного в результате ДТП. Согласно решению суда, саратовчанка должна была выплатить взыскателю порядка 40 тысяч рублей.

В добровольном порядке должница указанную сумму не возместила, в связи с чем, в отношении нее было возбуждено соответствующее производство. Выходом по адресу регистрации застать женщину не удалось. Дверь судебному приставу открыла мать должницы, пояснив, что неплательщица с ней не проживает. После визита сотрудников Службы женщина связалась с дочерью и уже в этот же день на депозитный счет отдела поступила сумма в размере 10 тысяч рублей. Однако на прием в районный отдел должница так и не явилась.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о принудительном приводе гражданки. Кроме того, удалось выяснить, что женщина занимается изготовлением хинкали на дому, осуществляя адресную доставку заказов. По указанному в социальных сетях номеру телефона судебные приставы позвонили гражданке, оформив заказ. Во время доставки дверь по указанному адресу должнице открыла судебный пристав. Женщина была доставлена в отдел, где оплатила имевшуюся задолженность в полном объеме. Денежные средства будут перечислены взыскателю.
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#долг

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