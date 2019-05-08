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Прокуратура просит наказать учителя за пошлые фото

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#фото #учитель
Прокуратура просит наказать учителя за пошлые фото

На подчиненного заявил директор школы.

Прокуратура Челябинской области по итогам проверки предлагает привлечь к дисциплинарной ответственности школьного учителя, который разместил в соцсети непристойные фотографии, сообщает ведомство.

По информации ведомства, учитель русского языка и литературы, который работает в школе с октября 2018 года, публиковал непристойные снимки (в том числе - с обнаженными телами, сценами насилия и жесткости), использовал в комментариях ненормативную лексику.

Проверка была организована по обращению директора школы в Троицком районе Челябинской области. Люди в погонах просят администрацию школы наказать учителя русского языка за непристойные фото, которые он разместил в социальной сети «Вконтакте».
217
#фото #учитель

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