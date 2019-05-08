В мире

13 минут назад

Принц Гарри показал наследника

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#принц Гарри #Меган Маркл

Его супруга Меган Маркл родила первенца.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail. Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке. Меган Маркл впервые появилась перед камерами после долгого перерыва. Говорят, съемка была запланирована в Большом саду Виндзора, однако подвела погода. Пришлось снимать в интерьерах. Малыш был завернут в белую шаль, когда пара показывала его общественности. Родители рассказали о спокойном поведении ребенка.



Мальчик весом 3,3 килограмма появился на свет в понедельник, 6 мая, в лондонской больнице Портленд.
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#принц Гарри #Меган Маркл

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