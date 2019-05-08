Общество
27 минут назад
Липчанин 12 дней рисовал Георгиевскую ленточку
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Художник обновил граффити в «Университетском».
Известный липецкий художник граффити Алексей Чесноков нарисовал на улице Славянова гигантскую Георгиевскую ленточку. Новое граффити появилось на месте прежнего рисунка Алексея, оно украшало «Университетский» с весны 2015 года. За четыре года граффити обветшало, и Алексей по предложению УК «Университетская» решил его обновить. Теперь протяженность Георгиевской ленточки вместо прежних 40 метров достигает примерно 70 метров.
- К таким проектам всегда подхожу ответственно, с огромным чувством благодарности к нашим предкам, - говорит Алексей Чесноков. - На всю работу, а я ее начал в первых числах апреля, ушло 12 дней: сделать все на-гора не позволяла погода. Было очень приятно замечать, что липчане ухаживают за Аллей Славы, которая высажена перед стеной с граффити: и молодые семьи, и пожилые пары проявляют к ей интерес, ухаживают за растениями.
Работа по созданию граффити шла в несколько этапов. Сначала Алексей выправил белый фон рисунка, потом разметил тело граффити. Только на прорисовку теней и основного полотна ленточки ушло около 25 баллончиков краски, основную массу рисунка выполнили водоэмульсионкой.
Напомним, что Аллея Славы была заложена в микрорайоне «Университетский» в 2015 году. Тогда там высадили несколько десятков именных деревьев как дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Аллею продолжили в 2018 году, засадили ее вторую часть. На фоне аллеи находится бетонная стена ограждения, ее и украшает граффити.
- К таким проектам всегда подхожу ответственно, с огромным чувством благодарности к нашим предкам, - говорит Алексей Чесноков. - На всю работу, а я ее начал в первых числах апреля, ушло 12 дней: сделать все на-гора не позволяла погода. Было очень приятно замечать, что липчане ухаживают за Аллей Славы, которая высажена перед стеной с граффити: и молодые семьи, и пожилые пары проявляют к ей интерес, ухаживают за растениями.
Работа по созданию граффити шла в несколько этапов. Сначала Алексей выправил белый фон рисунка, потом разметил тело граффити. Только на прорисовку теней и основного полотна ленточки ушло около 25 баллончиков краски, основную массу рисунка выполнили водоэмульсионкой.
Напомним, что Аллея Славы была заложена в микрорайоне «Университетский» в 2015 году. Тогда там высадили несколько десятков именных деревьев как дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Аллею продолжили в 2018 году, засадили ее вторую часть. На фоне аллеи находится бетонная стена ограждения, ее и украшает граффити.
327