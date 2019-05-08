Общество

44 минуты назад

Весной одни высаживают клумбы, а другие выжигают их колесами (ФОТО)

10 544
#Автохамы #машины #парковки
Весной одни высаживают клумбы, а другие выжигают их колесами (ФОТО)

Новая подборка автохамов, не считающихся ни с чем, кроме своих интересов.

Мы продолжаем совместно с читателями GOROD48 обличать горе-водителей, которые паркуют свои машины на тротуарах, газонах, автобусных остановках и т.п., демонстрируя свое пренебрежения к окружающим.

Снимков нам присылают очень много, поэтому если вы сразу не увидели сделанное вами фото в рубрике, то наберитесь терпения.

Фото вверху сделано возле дома на Кривенкова, 13. Это же надо умудриться и занять часть тротуара, и поставить свою машину на газон!?

Липовская, 3.jpeg

Те, кто не стесняются называть себя автохамами даже при использовании ника в комментариях пишут, что граждане сначала должны разбить газон, оборудовать палисадник и тогда в это место якобы никто не будет ставить машины. Пример с улицы Липовской. 3 показывает – еще как будут. Одни стараются украсить территорию, на которой живут, облагородить пространство, а другие пускают красоту под колеса своих авто.

Стаханова, 10.jpeg

Стаханова, 10. Здесь тоже газон не вырастет, и местные жители будут дышать выхлопными газами, а не кислородом.

Космонавтов, 15 дробь 3.jpeg

Космонавтов, 15/3. Не было бы забора он бы наверное и дальше уехал, ломая кусты.

Грязи М. расковой.jpeg

Грязи, улица Марии Расковой. Скромный такой грузовичок на тротуаре. А пешеходам как быть?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

10 544
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

эвакуатор

8 минут назад
На последнем фото. Вроде как им везде можно стоять
ответить

бесплатно в мышеловке

10 минут назад
Буратино, дальневосточный гектар ждёт. Тебя тоже
ответить

зависть разноцветная

11 минут назад
Лёд, насосали бензину и сосите дальше.
ответить

Парфия

11 минут назад
Лёд, чего ты сам добился то? Автокредита?
ответить

Липчанин

13 минут назад
Честно говоря, полностью согласен, что это проблема администрации, их неэффективного планирования городской застройки! Вбухивая в центре новые высотки, никто не анализировал нагрузку на дворы и проезды по ним. Строя новые районы, никто не расчитывал паркоместа и проезды... Цель одна - как можно выше дом и больше квартир на полученном клочке земли для отката, а социалка и удобства - это второстепенно. Где многоуровневые парковки, в том же самом центре и новых районах? Вместо какой нибудь высотки построили бы, толку больше было! Атмосфера какой год стоит и сколько там квартир еще не продано? Эта дурость на Нижней Логовой! Куда оттуда жильцы выезжать будут, если и сейчас там на узких улочках Липовской по утрам и вечерам пробки? Вот где эффективные менеджеры нужны, а не языком чесать перед камерами!
ответить

Юпитер

34 минуты назад
гостья а если это из АДМИНИСТРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВА , так ставят или их ЛИЗОБЛЮДЫ ! ? Тогда , как ?
ответить

Буратино

34 минуты назад
Лёд, поддерживаю. Вместо криков: негодяи, понаставили машин! - требовали бы от администрации увеличения бесплатных парковочных мест! Или у нас страна маленькая и земли не хватает?
ответить

Лёд

36 минут назад
вы просто все ЗАВИДУЕТЕ , успешным автовладельцам , которые всего в жизни добились сами !
ответить

гостья

39 минут назад
но зато все любят всех обвинить во всём, а особенно администрацию и правительство, а на самом деле сами люди просто не умеют нормально себя вести и уважать себя и свое место проживания
ответить

гостья

40 минут назад
ну что же, какие жители, такой и город. Соответствие. Пока люди не научатся себя вести нормально, то так и в городе будет серо
ответить

Еще в рубрике

Перекрытие дорог 9 мая: пути объезда
#движение #транспорт #День Победы
Перекрытие дорог 9 мая: пути объезда

3 минуты назад

Общество
Липчанин 12 дней рисовал Георгиевскую ленточку
#День Победы #граффити
Липчанин 12 дней рисовал Георгиевскую ленточку

27 минут назад

Общество
В Пизе вечно падает башня, а на 8-м микрорайоне – дерево (ФОТО)
#Безопасность #дерево #угроза
1
В Пизе вечно падает башня, а на 8-м микрорайоне – дерево (ФОТО)

сегодня, 14:42

Общество
Ремонт железной дороги в поселке Силикатный изменит три автобусных маршрута
#транспорт
Ремонт железной дороги в поселке Силикатный изменит три автобусных маршрута

сегодня, 13:27

Общество
Часть площади Победы уже перекрыли
#транспорт #движение #репетиция
10
Часть площади Победы уже перекрыли

сегодня, 12:43

Общество
C пути «Бессмертного полка» сегодня вечером эвакуируют припаркованные автомобили
#Бессмертный полк #День Победы
12
C пути «Бессмертного полка» сегодня вечером эвакуируют припаркованные автомобили

сегодня, 12:09

Общество