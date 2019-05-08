Весной одни высаживают клумбы, а другие выжигают их колесами (ФОТО)

Новая подборка автохамов, не считающихся ни с чем, кроме своих интересов.

Мы продолжаем совместно с читателями GOROD48 обличать горе-водителей, которые паркуют свои машины на тротуарах, газонах, автобусных остановках и т.п., демонстрируя свое пренебрежения к окружающим.

Снимков нам присылают очень много, поэтому если вы сразу не увидели сделанное вами фото в рубрике, то наберитесь терпения.

Фото вверху сделано возле дома на Кривенкова, 13. Это же надо умудриться и занять часть тротуара, и поставить свою машину на газон!?





Те, кто не стесняются называть себя автохамами даже при использовании ника в комментариях пишут, что граждане сначала должны разбить газон, оборудовать палисадник и тогда в это место якобы никто не будет ставить машины. Пример с улицы Липовской. 3 показывает – еще как будут. Одни стараются украсить территорию, на которой живут, облагородить пространство, а другие пускают красоту под колеса своих авто.





Стаханова, 10. Здесь тоже газон не вырастет, и местные жители будут дышать выхлопными газами, а не кислородом.





Космонавтов, 15/3. Не было бы забора он бы наверное и дальше уехал, ломая кусты.





Грязи, улица Марии Расковой. Скромный такой грузовичок на тротуаре. А пешеходам как быть?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.