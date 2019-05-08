54 минуты назад
При сходе лавины погибли туристы
Их предупреждали о неблагоприятных метеоусловиях.
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Спасатели нашли тела троих погибших туристов. 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Двоим удалось спастись, но из-за отсутствия связи они смогли сообщить о произошедшем только сегодня, 8 мая. Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета.
Группу туристов, семь человек из которой погибли под лавиной на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, предупреждали о лавиноопасности. Об этом сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС. Группа туристов из Новосибирска была зарегистрирована в ГУ МЧС 24 апреля, уточняет ТАСС. В составе были девять человек - туристы секции горного туризма Новосибирского государственного университета. С 1 по 15 мая они должны были совершать горный поход 4 категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта.