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54 минуты назад

При сходе лавины погибли туристы

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#лавина #Алтай #туристы

Их предупреждали о неблагоприятных метеоусловиях.

Врио губернатора Республики Алтай в своём Instagram подтвердил смерть трех из семерых попавших под снежную лавину новосибирских туристов. Утром 8 мая в МЧС поступила информация о том, что на 36 км юго-западнее от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай при подъеме на вершину Металлург унесло лавиной семь членов туристической группы.

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Спасатели нашли тела троих погибших туристов. 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Двоим удалось спастись, но из-за отсутствия связи они смогли сообщить о произошедшем только сегодня, 8 мая. Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета.

Публикация от Олег Хорохордин (@khorokhordin.official)



Группу туристов, семь человек из которой погибли под лавиной на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, предупреждали о лавиноопасности. Об этом сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС. Группа туристов из Новосибирска была зарегистрирована в ГУ МЧС 24 апреля, уточняет ТАСС. В составе были девять человек - туристы секции горного туризма Новосибирского государственного университета. С 1 по 15 мая они должны были совершать горный поход 4 категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта.
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#лавина #Алтай #туристы

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