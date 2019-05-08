В России
59 минут назад
Мамаева и Кокорина доставили в суд на оглашение приговора
Прокурор просит для футболистов реальные сроки заключения.
В Москве началось оглашение приговора Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным и их общему приятелю Александру Протасовицкому. Фигурантов дела уже доставили в здание Пресненского суда, сообщает НТВ. Прокурор затребовал для Кокорина полтора года лишения свободы, а для Мамаева на один месяц меньше. Обвинение настаивает на том, чтобы спортсмены отбывали наказание в колонии общего режима. Сами футболисты выступили с последним словом и попросили прощения у потерпевших, а также у своих семей.
Всех четверых обвиняют в том, что они устроили пьяный дебош и две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы разгорелся конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе. В случае наказания в виде реального лишения свободы, срок в СИЗО, где они сидят уже больше полугода, им зачтут по схеме «день за полтора».
Всех четверых обвиняют в том, что они устроили пьяный дебош и две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы разгорелся конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе. В случае наказания в виде реального лишения свободы, срок в СИЗО, где они сидят уже больше полугода, им зачтут по схеме «день за полтора».