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Звезде «Бумера» грозит тюрьма?

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#граница
Звезде «Бумера» грозит тюрьма?

Актер Андрей Мерзликин пересек границу Украины.

Российский актер Андрей Мерзликин, чья фамилия киевскими властями занесена в черный список невъездных деятелей культуры, рассказал, что сумел незаконно пересечь границу Украины, пишет «Экономика сегодня». Приехавший в Молдавию актер заявил, что решил воспользоваться моментом и забежал на рапсовое поле, которое, как он отметил, находится уже на территории Украины. Информацией об этом Мерзликин поделился на своей странице в социальной сети Instagram, а позже разместил комментарий по ситуации.

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Друзья! Вынужден дать комментарий для СМИ. . Те, кто вынес в первые строчки новостей видео из моего Инстаграм, пытаясь, наверное «словить хайп», далеки от моего уважения и не достойны вашего внимания. Ничего, кроме любви к Украине, где живут мои близкие друзья и родственники, по которым сильно скучаю и жду с ними встречи, мой поступок не значит! . P.S.: Если все же мое желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной, оказалось не совсем удачной шуткой, значит мое чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество - осталась! . С уважением к подписчикам, Андрей Мерзликин.

Публикация от Мерзликин Андрей (@merzlikinandrey)



Как пишет «Газета.ру», теперь актеру Андрею Мерзликину грозит тюремный срок. По данным пресс-службы пограничной полиции Молдавии Мерзликин может быть наказан штрафом в размере $2 тыс. или лишением свободы на срок до двух лет в соответствии с 362-й статьей Уголовного кодекса Молдавии.

В 2015 году министерство культуры Украины создало черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. Помимо Мерзликина, в список попали Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина, Наташа Королева и многие другие.







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#граница

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