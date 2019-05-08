сегодня, 14:44
Звезде «Бумера» грозит тюрьма?
Актер Андрей Мерзликин пересек границу Украины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья! Вынужден дать комментарий для СМИ. . Те, кто вынес в первые строчки новостей видео из моего Инстаграм, пытаясь, наверное «словить хайп», далеки от моего уважения и не достойны вашего внимания. Ничего, кроме любви к Украине, где живут мои близкие друзья и родственники, по которым сильно скучаю и жду с ними встречи, мой поступок не значит! . P.S.: Если все же мое желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной, оказалось не совсем удачной шуткой, значит мое чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество - осталась! . С уважением к подписчикам, Андрей Мерзликин.
Как пишет «Газета.ру», теперь актеру Андрею Мерзликину грозит тюремный срок. По данным пресс-службы пограничной полиции Молдавии Мерзликин может быть наказан штрафом в размере $2 тыс. или лишением свободы на срок до двух лет в соответствии с 362-й статьей Уголовного кодекса Молдавии.
В 2015 году министерство культуры Украины создало черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. Помимо Мерзликина, в список попали Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина, Наташа Королева и многие другие.