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Путин назначил новых главкома ВМФ и командующих флотами
В армии произведены кадровые перестановки.
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Командовать Северным флотом будет вице-адмирал Александр Моисеев, Черноморским - вице-адмирал Игорь Осипов.
Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация", уточняет РИА Новости. Министр отметил большой вклад Королева в укрепление обороноспособности страны. Шойгу отметил, что Королев находился на военной службе 46 лет.
Адмирал Евменов командовал Северным флотом с 2016 года, сменив на этом посту Королева, сообщают «Ведомости». Северный флот является не только флотом (самым сильным в российском ВМФ), но и оперативно-стратегическим командованием, в состав которого входят соединения Сухопутных войск и ВКС – это фактически пятый военный округ, наряду с Западным, Южным, Центральным и Восточным военными округами. Как и Королев, Евменов – подводник, последнее место службы в подводных силах – командование 16-й эскадрой подводных лодок Тихоокеанского флота (2010–2012 гг.) в Вилючинске (Камчатка).
Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация", уточняет РИА Новости. Министр отметил большой вклад Королева в укрепление обороноспособности страны. Шойгу отметил, что Королев находился на военной службе 46 лет.
Адмирал Евменов командовал Северным флотом с 2016 года, сменив на этом посту Королева, сообщают «Ведомости». Северный флот является не только флотом (самым сильным в российском ВМФ), но и оперативно-стратегическим командованием, в состав которого входят соединения Сухопутных войск и ВКС – это фактически пятый военный округ, наряду с Западным, Южным, Центральным и Восточным военными округами. Как и Королев, Евменов – подводник, последнее место службы в подводных силах – командование 16-й эскадрой подводных лодок Тихоокеанского флота (2010–2012 гг.) в Вилючинске (Камчатка).