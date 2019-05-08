В Пизе вечно падает башня, а на 8-м микрорайоне – дерево (ФОТО)

Накренившееся дерево высотой с 5-этажный дом угрожает безопасности местных жителей.

Жители 8-го микрорайона бьют тревогу: они утверждают, что их безопасности угрожает накренившееся дерево, с которого периодически падают ветки во время непогоды, а скоро обрушиться и натворить бед может и сам ствол.

Проблемное дерево растет между домами №№ 11 и 25 на улице Московской. Жители этих домов говорят, что обращались в различные инстанции, но реакции не последовало. В качестве крайней меры они решили написать письмо в редакцию GOROD48.

Как рассказали жители, дерево с каждым годом все больше наклоняется в сторону дороги и двора и может причинить вред людям, в том числе детям.

- Во время сильного ветра сухие ветки падают на дорогу, угрожая нашей безопасности, - говорят жильцы, - Но скоро, видимо, рухнет само дерево – и дай Бог, чтобы никого не покалечило. Оно ведь высотой почти с 5-этажный дом!







Недавно на проблемном стволе начали появляться украшения и игрушки. Жители сначала не поняли их назначение. Чуть позже выяснилось: яркие предметы крепит живущая рядом пенсионерка, чтобы … привлечь внимание прохожих и предостеречь их от прогулок рядом.







Управляющая компания РСУ-2 пару лет назад опиливала старые ветки на территории микрорайона, но проблемное дерево почему-то не заметила.

Свое обращение жители микрорайона закончили словом: «Помогите!».