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Умер Евгений Крылатов от пневмонии

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#композитор
Умер Евгений Крылатов от пневмонии

Известный композитор скончался на 86-ом году жизни.

Композитор Евгений Крылатов сегодня утром, в 06:30, умер в Москве на 86-м году жизни. Как сообщила РИА Новости дочь музыканта Мария, у Евгения Крылатова была двусторонняя пневмония. Весь последний месяц он провел в больничной палате С похоронами семье Крылатова пообещал помочь «Союзмультфильм».

Евгений Крылатов — автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другие. Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года. Он окончил Пермское музыкальное училище и Московскую консерваторию, где учился сразу на двух факультетах: по классу сочинения и по классу фортепиано. В 1982 году Крылатов стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1994-м получил звание народного артиста России.
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#композитор

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