Общество

48 минут назад

Ремонт железной дороги в поселке Силикатный изменит три автобусных маршрута

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#транспорт
Ремонт железной дороги в поселке Силикатный изменит три автобусных маршрута
Городской департамент транспорта сообщает, что в связи с проведением ООО «Липецкий силикатный завод» планового ремонта железнодорожных путей в районе ул. Кирпичной (п. Силикатный) с 13 мая  до окончания работ (ориентировочно до 23 мая) движение автобусов по муниципальным маршрутам №№ 6, 6К, 306 будет осуществляться до остановочного пункта «Железнодорожный переезд» (ул. Кирпичная).

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.
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#транспорт

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