Ремонт железной дороги в поселке Силикатный изменит три автобусных маршрута

Городской департамент транспорта сообщает, что в связи с проведением ООО «Липецкий силикатный завод» планового ремонта железнодорожных путей в районе ул. Кирпичной (п. Силикатный) с 13 мая до окончания работ (ориентировочно до 23 мая) движение автобусов по муниципальным маршрутам №№ 6, 6К, 306 будет осуществляться до остановочного пункта «Железнодорожный переезд» (ул. Кирпичная).



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.

