Погода в Липецке

51 минуту назад

В Липецке возможен сильный ветер

3 735
#гроза #ветер
В Липецке возможен сильный ветер
По данным синоптиков, сегодня вечером и в течение дня 9 мая в Липецкой области  местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди, местами гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе местами порывы до 18 м/с. 

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра. 

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам 

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 


3 735
#гроза #ветер

Комментарии (3)

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Аня

2 минуты назад
Радиолюбитель напиши прогноз где пройдет дождь пожалста
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123

27 минут назад
ужас, все выходные будет дождь с грозой http://meteosputnik.ru/item236
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ужас

33 минуты назад
Где радиолюбитель? Только его прогноз самый правильный!
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