Общество

сегодня, 12:43

Часть площади Победы уже перекрыли

10 1480
#транспорт #движение #репетиция
Часть площади Победы уже перекрыли

Там монтируют сцену для празднования 9 Мая.

Автоинспекторы перекрыли движение транспорта на площади Победы. Проезд блокирован от съезда на улицу Первомайскую до выезда с Советской. Причина перекрытия движения — монтаж сцены для праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Конструкции начали ставить еще утром.

Напомним, из-за репетиции праздничных мероприятий 8 мая вносятся коррективы в движение городского транспорта. До 21:30 в работу городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:

- автобусы маршрутов №№ 1 «ул. Пришвина – пл. Клименкова», 9, 35, 37, 300, 323, 323А, 347 в прямом направлении будут осуществлять движение по схеме «… - пр-т Победы – ул. Механизаторов – ул. Папина – ул. Неделина – ул. Циолковского – ул. Терешковой – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;

- автобусы маршрутов № 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков», № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» в прямом направлении будут осуществлять движение по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;

- автобусы маршрутов №№ 6, 26, 27, 30 в направлении района НЛМК будут осуществлять движение по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – Петровский мост – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;

- автобусы маршрутов №№ 8, 17, 40, 40А, 317, 332, 343 в направлении района НЛМК будут осуществлять движение по утвержденным схемам, в обратном направлении по схеме «… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – пл. Победы – далее по маршрутам»;

- автобусы маршрутов №№ 36, 315, 352 в прямом направлении будут осуществлять движение по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;

- автобусы маршрута № 302 в направлении района «Свободный Сокол» будут осуществлять движение по схеме «… - ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршруту», в обратном направлении по утвержденной схеме;

- автобусы маршрута № 308К с 16:00 до 21:30 в прямом направлении по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном направлении по утвержденной схеме.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.
10 1480
#транспорт #движение #репетиция

Комментарии (10)

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Сегодня все поедут в деревню

15 минут назад
И проклятий на их голову-норм будет.
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гостья

19 минут назад
., а здесь вмещает?
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Пенсионер

24 минуты назад
Дураки готовы Х.. сломать ради показухи . Нужно каждый день относится к людям по человечески!
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Липчанин

40 минут назад
Липчанин, самый плохо организованный.
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Липчанин

44 минуты назад
., Прошлогодний парад Победы был * из всех которые были.
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Липчанин

45 минут назад
., Площадь Победы также не вмещает.куча народа жмется на немногих пешеходных переходах.
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???

47 минут назад
какое количество???
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Гражданин

51 минуту назад
Хватит эту копипасту уже показывать. Спросите уже у отдела СМИ администрации - что будет касаться автомобилей? Где КОНКРЕТНО перекроют движение после 16:30? Как объезжать, чтобы не встрять в часовые пробки?!
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.

сегодня, 13:00
гостья, потому что площадь Героев не вмещает такое кол-во людей
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гостья

сегодня, 12:53
ну да...людям же с работы не надо ехать) и кто вот сделал на основной развязке дорог? ну чем не нравилась площадь Героев???????
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