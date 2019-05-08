Часть площади Победы уже перекрыли

Там монтируют сцену для празднования 9 Мая.

Автоинспекторы перекрыли движение транспорта на площади Победы. Проезд блокирован от съезда на улицу Первомайскую до выезда с Советской. Причина перекрытия движения — монтаж сцены для праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Конструкции начали ставить еще утром.



Напомним, из-за репетиции праздничных мероприятий 8 мая вносятся коррективы в движение городского транспорта. До 21:30 в работу городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:



- автобусы маршрутов №№ 1 «ул. Пришвина – пл. Клименкова», 9, 35, 37, 300, 323, 323А, 347 в прямом направлении будут осуществлять движение по схеме «… - пр-т Победы – ул. Механизаторов – ул. Папина – ул. Неделина – ул. Циолковского – ул. Терешковой – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;



- автобусы маршрутов № 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков», № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» в прямом направлении будут осуществлять движение по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;



- автобусы маршрутов №№ 6, 26, 27, 30 в направлении района НЛМК будут осуществлять движение по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – Петровский мост – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;



- автобусы маршрутов №№ 8, 17, 40, 40А, 317, 332, 343 в направлении района НЛМК будут осуществлять движение по утвержденным схемам, в обратном направлении по схеме «… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – пл. Победы – далее по маршрутам»;



- автобусы маршрутов №№ 36, 315, 352 в прямом направлении будут осуществлять движение по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;



- автобусы маршрута № 302 в направлении района «Свободный Сокол» будут осуществлять движение по схеме «… - ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршруту», в обратном направлении по утвержденной схеме;



- автобусы маршрута № 308К с 16:00 до 21:30 в прямом направлении по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном направлении по утвержденной схеме.



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.