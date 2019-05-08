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9 Мая движение в центре Липецка перекроют с шести утра
9 Мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на некоторых участках улично-дорожной сети Липецка вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта.
- с 06.00 до 14.00 на улице Советской по маршруту следования пешей колонны (от площади Победы в направлении площади Петра Великого).
- с 06.00 до окончания праздничных мероприятий на улицах Карла Маркса, Первомайской (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), Литаврина и переулке Литаврина.
На указанных участках будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. В работу городского пассажирского транспорта внесут изменения. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб. Владельцев авто призывают заранее выбирать альтернативные пути проезда.
никак
гостья
Наталья