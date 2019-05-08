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9 Мая движение в центре Липецка перекроют с шести утра

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#День Победы #парад #транспорт
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9 Мая движение в центре Липецка перекроют с шести утра

9 Мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на некоторых участках улично-дорожной сети Липецка вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта. 

- с 06.00 до 14.00 на площади Победы со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы. 

- с 06.00 до 14.00 на улице Советской по маршруту следования пешей колонны (от площади Победы в направлении площади Петра Великого). 

- с 06.00 до окончания праздничных мероприятий на улицах Карла Маркса, Первомайской (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), Литаврина и переулке Литаврина. 

На указанных участках будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. В работу городского пассажирского транспорта внесут изменения. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб. Владельцев авто призывают заранее выбирать альтернативные пути проезда. 

 
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#День Победы #парад #транспорт
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Комментарии (3)

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никак

31 минуту назад
гостье
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гостья

51 минуту назад
а теперь объясните, если Фрунзе перекрывают, то как будут там ходить автобусы???
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Наталья

52 минуты назад
Зря не с 4
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