Бизнес

сегодня, 11:12

Билайн увеличит скорости LTE в более 200 городах

338
1
Билайн увеличит скорости LTE в более 200 городах

Билайн тестирует в 232 населенных пунктах России технологию LTE TDD (Time Division Duplex). Она усилит существующие технологии передачи данных и в 2 раза увеличит скорость мобильного интернета для клиентов. В частности, технология LTE TDD будет работать в Липецке, и в нескольких городах Липецкой области. На данный момент технологию поддерживают около 500 моделей наиболее популярных смартфонов.

Технология LTE TDD запущена в полосе частот  2600 MHz.  Она объединяет спектр, до этого отдельно выделенный на прием и отправку данных, и передача контента происходит поочередно на одних и тех же частотах. Направление трафика регулируется динамически в зависимости от потребности клиентов. 

Объединенный спектр частот увеличивает емкость сети и скорости доступа в мобильный интернет, а также повышает эффективность использования ресурсов сети. Благодаря увеличенной емкости, клиенты могут даже в момент пиковой нагрузки на сеть смотреть онлайн-ТВ, использовать видеоконференции и стриминговые сервисы социальных сетей.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Нам важно, чтобы в условиях растущего трафика клиенты продолжали пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Технология LTE TDD увеличивает скорости доступа и помогает расширить емкость сети, которая необходима для работы с лавинообразным ростом трафика LTE. Объединив эту технологию с другими, мы можем распределить нагрузки между разными слоями сети LTE. Использование этой технологии увеличивает гибкость нашей инфраструктуры и помогает ей соответствовать растущим запросам клиентов».

338
1

Еще в рубрике

Жители Липецка и Ельца хотят получить господдержку на капитальный ремонт
Жители Липецка и Ельца хотят получить господдержку на капитальный ремонт

вчера, 14:00

Общество
Липецкий хладокомбинат: жёсткий контроль качества - одна из наших приоритетных задач
Липецкий хладокомбинат: жёсткий контроль качества - одна из наших приоритетных задач

06.05.2019 09:00

Бизнес
«Дом.ru Телемир» порадует клиентов обновлённым «Бонусом»
«Дом.ru Телемир» порадует клиентов обновлённым «Бонусом»

06.05.2019 09:00

Бизнес
Липецккомбанк поощрил именными стипендиями отличников
#ПАО «Липецккомбанк»
Липецккомбанк поощрил именными стипендиями отличников

26.04.2019 08:00

Бизнес
Куда пропали киловатты? Умные счетчики показывают, кто недоплачивает за свет
Куда пропали киловатты? Умные счетчики показывают, кто недоплачивает за свет

24.04.2019 08:00

Бизнес
2 миллиона тонн отходов за 15 лет. Столько «ЭкоПром-Липецк» переработал за все время своей работы.
#ЭкоПром-Липецк
2 миллиона тонн отходов за 15 лет. Столько «ЭкоПром-Липецк» переработал за все время своей работы.

24.04.2019 08:00

Общество