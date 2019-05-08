Общество

сегодня, 11:07

Осужденные елецкой колонии поставили спектакль «В бой идут одни старики»

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#УФСИН #спектакль
Осужденные елецкой колонии поставили спектакль «В бой идут одни старики»

Постановку осужденные показали в усманской женской колонии

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в исправительных учреждениях Липецкой области организованы и проводится большое количество мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В исправительной колонии № 7, для содержания осужденных женщин, состоялся премьерный показ музыкальной постановки по мотивам художественного фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики», подготовленной осужденными  театральной студии исправительной колонии № 3.

В ходе выступления звучали песни военных лет, стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Зрители громкими аплодисментами поддерживали исполнителей и подпевали всем знакомые песни.

Завершилось выступление совместным исполнением артистов и осуждёнными в зрительном зале песни «День Победы».
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#УФСИН #спектакль

Комментарии (4)

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Ворчун

25 минут назад
Этим урокам надо ставить спектакль в бой идут одни ПЕТУХИ!
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ВИКТОР БУРЯКОВ

сегодня, 11:39
С наступающим Великим праздником Днём Победы всех кто не рядом ныне с нами.Добра и счастья всем.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

сегодня, 11:31
ЧЕЛОВЕК И В ИЗОЛЯЦИИ ОСТАЁТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИСКУССТВО ВОЗВЫШАЕТ ЧЕЛОВЕКА ДЕЛАЯ ЕГО БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕЧНЫМ.
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Липчанка

сегодня, 11:25
Правильное мероприятие. Респект тем, кто занимается этой работой в колонии.
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