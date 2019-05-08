Осужденные елецкой колонии поставили спектакль «В бой идут одни старики»

Постановку осужденные показали в усманской женской колонии

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в исправительных учреждениях Липецкой области организованы и проводится большое количество мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



В исправительной колонии № 7, для содержания осужденных женщин, состоялся премьерный показ музыкальной постановки по мотивам художественного фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики», подготовленной осужденными театральной студии исправительной колонии № 3.



В ходе выступления звучали песни военных лет, стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Зрители громкими аплодисментами поддерживали исполнителей и подпевали всем знакомые песни.



Завершилось выступление совместным исполнением артистов и осуждёнными в зрительном зале песни «День Победы».

