Общество

20 минут назад

Главред Russia Today заступилась за обвиняемую в мошенничестве жительницу Липецкой области

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#Симоньян #мошенничество
Главред Russia Today заступилась за обвиняемую в мошенничестве жительницу Липецкой области

Маргарита Симоньян рассказала об экс-директоре ДК из райцентра Долгоруково, которой грозит большой тюремный срок

Сегодня в Фейсбук главред Russia Today Маргарита Симоньян выразила желание помочь директору Долгоруковского ДК, которую обвиняют в мошенничестве.

"Вот уже четыре года пытаются посадить в тюрьму бывшего директора Дома культуры посёлка Долгоруково Валентину Житинец — за то, что она купила для детского ансамбля костюмы.

Женщина оформила ставку в своём ДК и получала деньги за человека, который фактически не работал. Собранную 101 тысячу рублей она потратила на покупку одежды для детского ансамбля «Россияночка». В бюджете ДК денег на это не было, а собирать с родителей Валентина не хотела.

На директора завели дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 62-летнюю женщину могут отправить за решётку на шесть лет.
Валентина признаёт, что нарушила закон. Но все деньги, которые считаются украденными, она потратила на детей — у неё даже есть чеки.

Насколько это справедливо — шесть лет в тюрьме за желание помочь ансамблю? Мы в проекте #НеОдинНаОдин считаем, что сажать Валентину не за что. И будем добиваться для неё максимально мягкого наказания", написала Симоньян.

Фото: ТАСС, Сергей Бобылев



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#Симоньян #мошенничество

Комментарии (6)

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49 секунд назад
судить однозначно мошенницу,отправить убирать снег в сибирь,весь!
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Раньше

2 минуты назад
Раньше сельсоветы использовали схему мертвых душ. Затем стали отмывать деньги через ремонт в школах. Из-за этого даже сожгли старую школу на станции Хворостянка. Новая схема- отмыв денег сельсоветов через бесконечные праздники, костюмы, особенно когда в клубе числится жена предсельсовета и сестра жены. Как, например, в той же Хворостянке
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1

2 минуты назад
Да ладно ! В Липецке жулик Барабанов обманул 40 человек на 10 миллионов рублей и ему дали всего 4 года, сидит в 2 колонии на Цемзаводе
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Виктория "vrednayavika" Муданцева

3 минуты назад
сосимонян саму надо сажать
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бл

4 минуты назад
А главные воры благополучно сидят в администрациях и продолжают воровать!
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Нуникуясебе

6 минут назад
Факт мошенничества есть? Да. Значит тюрьма. А защитница идёт лесом, у неё у самой лет на 15 точно уже накапало
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