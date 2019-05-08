Общество
20 минут назад
Главред Russia Today заступилась за обвиняемую в мошенничестве жительницу Липецкой области
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Маргарита Симоньян рассказала об экс-директоре ДК из райцентра Долгоруково, которой грозит большой тюремный срок
Сегодня в Фейсбук главред Russia Today Маргарита Симоньян выразила желание помочь директору Долгоруковского ДК, которую обвиняют в мошенничестве.
"Вот уже четыре года пытаются посадить в тюрьму бывшего директора Дома культуры посёлка Долгоруково Валентину Житинец — за то, что она купила для детского ансамбля костюмы.
Женщина оформила ставку в своём ДК и получала деньги за человека, который фактически не работал. Собранную 101 тысячу рублей она потратила на покупку одежды для детского ансамбля «Россияночка». В бюджете ДК денег на это не было, а собирать с родителей Валентина не хотела.
На директора завели дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 62-летнюю женщину могут отправить за решётку на шесть лет.
Валентина признаёт, что нарушила закон. Но все деньги, которые считаются украденными, она потратила на детей — у неё даже есть чеки.
Насколько это справедливо — шесть лет в тюрьме за желание помочь ансамблю? Мы в проекте #НеОдинНаОдин считаем, что сажать Валентину не за что. И будем добиваться для неё максимально мягкого наказания", написала Симоньян.
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев
"Вот уже четыре года пытаются посадить в тюрьму бывшего директора Дома культуры посёлка Долгоруково Валентину Житинец — за то, что она купила для детского ансамбля костюмы.
Женщина оформила ставку в своём ДК и получала деньги за человека, который фактически не работал. Собранную 101 тысячу рублей она потратила на покупку одежды для детского ансамбля «Россияночка». В бюджете ДК денег на это не было, а собирать с родителей Валентина не хотела.
На директора завели дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 62-летнюю женщину могут отправить за решётку на шесть лет.
Валентина признаёт, что нарушила закон. Но все деньги, которые считаются украденными, она потратила на детей — у неё даже есть чеки.
Насколько это справедливо — шесть лет в тюрьме за желание помочь ансамблю? Мы в проекте #НеОдинНаОдин считаем, что сажать Валентину не за что. И будем добиваться для неё максимально мягкого наказания", написала Симоньян.
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев
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