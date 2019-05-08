Общество
32 минуты назад
Шашлыки обходятся липчанам по 2 552 рубля
Эксперты проанализировали стоимость весеннего пикника в регионах России.
Аналитики сайта «Т—Ж» составили рейтинг стоимость шашлыка в регионах России. За отправную точку взяли стоимость мяса, напитков и сопутствующих товаров типа кетчупа. Продуктовый набор рассчитан на компанию из четырех-шестерых человек. Для кавказских регионов в расчет вместо пенного взяли минеральную воду, вместо свинины для мусульманских регионов — дополнительный килограмм баранины. Стоимость товаров взята из данных Росстата.
Самый дешевый продуктовый набор для поездки за город соберут жители Ингушетии — 1693 рубля, на втором месте Чечня — 1732 рубля. Но это с учетом того, что удалось сэкономить на алкоголе. На набор с пивом меньше всего потратят жители Белгорода — 2 399 рублей. Именно для белгородцев среди жителей регионов Центрального Черноземья выходит выгоднее всего. А вот липчанам отдых на природе обойдется чуть дороже — в 2 552 рубля. На третьем месте среди соседей — Тамбов (2 611 рублей). В Курске и Воронеже шашлыки стоят не намного дороже, до 3 000 рублей.
Дороже всего шашлыки обойдутся жителям Чукотки — 5 713 рублей. Свинина и баранина здесь в полтора-два раза дороже, чем в среднем по стране, а свежие огурцы и помидоры — в четыре раза. Кроме того, в тройку аутсайдеров попали еще два северных региона: в Магаданской области на вылазку придется потратить 4 720 рублей, в Ненецком округе — 4 399 рублей.
Самый дешевый продуктовый набор для поездки за город соберут жители Ингушетии — 1693 рубля, на втором месте Чечня — 1732 рубля. Но это с учетом того, что удалось сэкономить на алкоголе. На набор с пивом меньше всего потратят жители Белгорода — 2 399 рублей. Именно для белгородцев среди жителей регионов Центрального Черноземья выходит выгоднее всего. А вот липчанам отдых на природе обойдется чуть дороже — в 2 552 рубля. На третьем месте среди соседей — Тамбов (2 611 рублей). В Курске и Воронеже шашлыки стоят не намного дороже, до 3 000 рублей.
Дороже всего шашлыки обойдутся жителям Чукотки — 5 713 рублей. Свинина и баранина здесь в полтора-два раза дороже, чем в среднем по стране, а свежие огурцы и помидоры — в четыре раза. Кроме того, в тройку аутсайдеров попали еще два северных региона: в Магаданской области на вылазку придется потратить 4 720 рублей, в Ненецком округе — 4 399 рублей.
Ааа