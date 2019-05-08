В Липецке 7-летняя девочка застряла в металлической решетке

Ребенка извлекали из конструкции спасатели

Вчера вечером во дворе дома 7-летняя девочка, играя, застряла в металлической конструкции.



Инцидент произошел на проспекте Мира. Взрослые, поняв, что самостоятельно не освободят ребенка, позвонили в службу спасения-112.



Прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей управления по делам ГО и ЧС с помощью специнструментов освободила девочку и передала для осмотра бригаде скорой медицинской помощи. Вся операция по спасению заняла не более 15 минут, сообщили в УГЧС Липецка.