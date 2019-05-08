Происшествия

сегодня, 10:01

В Липецке 7-летняя девочка застряла в металлической решетке

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#спасатели
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В Липецке 7-летняя девочка застряла в металлической решетке

Ребенка извлекали из конструкции спасатели

Вчера вечером во дворе дома 7-летняя девочка, играя, застряла в металлической конструкции.

Инцидент произошел на проспекте Мира. Взрослые, поняв, что самостоятельно не освободят ребенка, позвонили в службу спасения-112. 

Прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей управления по делам ГО и ЧС с помощью специнструментов освободила девочку и передала для осмотра бригаде скорой медицинской помощи. Вся операция по спасению заняла не более 15 минут, сообщили в УГЧС Липецка.
3 2252
#спасатели
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Комментарии (3)

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Х.

13 минут назад
спешит за решотку малолетка
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Я

42 минуты назад
Теперь родители не расплатятся за вызов
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Викторм

сегодня, 10:12
Зачем резать-то? Обыкновенный домкрат применили бы...
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