Происшествия
сегодня, 10:01
В Липецке 7-летняя девочка застряла в металлической решетке
3 2252
Ребенка извлекали из конструкции спасатели
Вчера вечером во дворе дома 7-летняя девочка, играя, застряла в металлической конструкции.
Инцидент произошел на проспекте Мира. Взрослые, поняв, что самостоятельно не освободят ребенка, позвонили в службу спасения-112.
Прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей управления по делам ГО и ЧС с помощью специнструментов освободила девочку и передала для осмотра бригаде скорой медицинской помощи. Вся операция по спасению заняла не более 15 минут, сообщили в УГЧС Липецка.
Инцидент произошел на проспекте Мира. Взрослые, поняв, что самостоятельно не освободят ребенка, позвонили в службу спасения-112.
Прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей управления по делам ГО и ЧС с помощью специнструментов освободила девочку и передала для осмотра бригаде скорой медицинской помощи. Вся операция по спасению заняла не более 15 минут, сообщили в УГЧС Липецка.
3 2252
Х.
Я
Викторм