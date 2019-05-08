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Доверчивость обошлась липчанину в 180 000 рублей

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#кража #телефон #банковская карта
Доверчивость обошлась липчанину в 180 000 рублей

Одолживший телефон мужчина получил доступ к банковскому счету потерпевшего.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор по делу о краж денег с банковского счета. К ответственности за преступление привлекли безработного мужчину.

Кража была совершена 13 октября прошлого года. Подсудимый взял у своего знакомого телефон позвонить, вышел поговорить на улицу. В этот момент на сотовый пришло сообщение о балансе банковской карты, привязанной к номеру. На счету владельца телефона оказалось 254 000 рублей. Одолживший телефон мужчина решил воспользоваться случаем и через мобильное приложение сделал несколько переводов на свой счет. Всего он похитил 180 000 рублей. Злоумышленник снял наличные в банкомате и скрылся. Когда мужчину задержали, при нем оказалось всего 16 338 рублей.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, полностью признал иск о возмещении украденной суммы, извинился перед потерпевшим.

Суд вынес обвинительный приговор. Подсудимого на 1,5 года отправили в колонию общего режима.
2 875
#кража #телефон #банковская карта

Комментарии (2)

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ттт

43 минуты назад
лучше выбирайте друзей
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Старуха Шапокляк

сегодня, 10:00
Кто людям помогает, тот тратит время зря!!! Хорошими делами прославиться нельзя!!! Гуляй рванина!!!
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