Доверчивость обошлась липчанину в 180 000 рублей

Одолживший телефон мужчина получил доступ к банковскому счету потерпевшего.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор по делу о краж денег с банковского счета. К ответственности за преступление привлекли безработного мужчину.



Кража была совершена 13 октября прошлого года. Подсудимый взял у своего знакомого телефон позвонить, вышел поговорить на улицу. В этот момент на сотовый пришло сообщение о балансе банковской карты, привязанной к номеру. На счету владельца телефона оказалось 254 000 рублей. Одолживший телефон мужчина решил воспользоваться случаем и через мобильное приложение сделал несколько переводов на свой счет. Всего он похитил 180 000 рублей. Злоумышленник снял наличные в банкомате и скрылся. Когда мужчину задержали, при нем оказалось всего 16 338 рублей.



Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, полностью признал иск о возмещении украденной суммы, извинился перед потерпевшим.



Суд вынес обвинительный приговор. Подсудимого на 1,5 года отправили в колонию общего режима.