В России задумались о введении платного заказа столиков

В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.

Как рассказал «Известиям» глава организации Игорь Бухаров, нововведение коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов.

По его словам, подобная схема резервирования распространена в Европе. При бронировании столика на карте клиентов блокируется сумма, если гость не приходит, то средства списываются в пользу заведения.

В России стоимость заказа будет зависеть от города и ресторана, но для реализации идеи на практике надо разработать онлайн-сервис, полагают эксперты. Также существует риск, что платное бронирование столиков может быть признано навязыванием услуг потребителям.

В настоящее время до 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом, отметил Бухаров, указав на потери ресторанов.

«Мы хотим договориться внутри федерации таким образом, чтобы новая услуга появилась сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов», — пояснил он.