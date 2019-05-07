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Минкомсвязи рассказало о мошенничестве при переходе на цифровое вещание

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Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин рассказал «Известиям» о том, как мошенники обманывают граждан при переходе с аналогового вещания на цифровое.  

«На первом этапе недобросовестные коммерсанты и мошенники продавали ненужную технику, прикрываясь цифровизацией вещания. Пытались впарить обычные приставки по 10 тыс. рублей или говорили, что с переходом на «цифру» отключится все и нужно срочно подписаться на их сервисы», — рассказал Волин.  

По его словам, такие факты ведомство сразу предавало максимальной огласке и передавало информацию в правоохранительные органы.   

«В последнее время в интернете появились сообщения, что продается «чудо-антенна», которая позволяет смотреть 300 телевизионных каналов совершенно бесплатно. Чудес не бывает, об этом тоже надо помнить», — добавил Волин.  

Он отметил, что счет мошеннических действий идет на единицы и десятки. При этом их меньше ста.  
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