Почему нужно пройти с «Бессмертным Полком» 9 мая?

Сколько в этом году ожидается участников шествия?



Нужно ли заранее регистрироваться и где начнет собираться «Бессмертный полк» в Липецке в этом году?

Об этом мы говорим в программе «Точка зрения» с координатором движения «Бессмертный полк» в Липецке Павлом Полуротовым.



