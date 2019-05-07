Общество
сегодня, 17:10
Почему нужно пройти с «Бессмертным Полком» 9 мая?
Сколько в этом году ожидается участников шествия?
Нужно ли заранее регистрироваться и где начнет собираться «Бессмертный полк» в Липецке в этом году?
Об этом мы говорим в программе «Точка зрения» с координатором движения «Бессмертный полк» в Липецке Павлом Полуротовым.
Об этом мы говорим в программе «Точка зрения» с координатором движения «Бессмертный полк» в Липецке Павлом Полуротовым.
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