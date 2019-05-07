Общество

сегодня, 17:10

Почему нужно пройти с «Бессмертным Полком» 9 мая?

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#Бессмертный Полк #9 Мая #День Победы
Почему нужно пройти с «Бессмертным Полком» 9 мая?

Сколько в этом году ожидается участников шествия?

Нужно ли заранее регистрироваться и где начнет собираться «Бессмертный полк» в Липецке в этом году? 
Об этом мы говорим в программе «Точка зрения» с координатором движения «Бессмертный полк» в Липецке Павлом Полуротовым.

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#Бессмертный Полк #9 Мая #День Победы

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