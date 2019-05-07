8 мая из-за репетиций парада общественный транспорт дважды пустят в обход площади Победы

Городской департамент транспорта сообщает, что в связи с ограничением движения транспортных средств на участке пл. Победы от ул. Первомайской до ул. Советской, вызванным подготовкой праздничных мероприятий, 8 мая с 11:30 до 12:30 и с 16:00 до 21:30 в работу городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:

автобусы маршрутов №№ 1 «ул. Пришвина – пл. Клименкова», 9, 35, 37, 300, 323, 323А, 347 в прямом направлении будут осуществлять движение по схеме «… - пр-т Победы – ул. Механизаторов – ул. Папина – ул. Неделина – ул. Циолковского – ул. Терешковой – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;

автобусы маршрутов № 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков», № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» в прямом направлении будут осуществлять движение по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;

автобусы маршрутов №№ 6, 26, 27, 30 в направлении района НЛМК будут осуществлять движение по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – Петровский мост – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;

автобусы маршрутов №№ 8, 17, 40, 40А, 317, 332, 343 в направлении района НЛМК будут осуществлять движение по утвержденным схемам, в обратном направлении по схеме «… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – пл. Победы – далее по маршрутам»;

автобусы маршрутов №№ 36, 315, 352 в прямом направлении будут осуществлять движение по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;

автобусы маршрута № 302 в направлении района «Свободный Сокол» будут осуществлять движение по схеме «… - ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршруту», в обратном направлении по утвержденной схеме;

автобусы маршрута № 308К с 11:30 до 12:30 будут осуществлять движение в прямом направлении по утвержденной схеме, в обратном направлении по схеме «… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – пл. Победы – далее по маршруту»; с 16:00 до 21:30 в прямом направлении по схеме «… - пл. Победы – ул. Неделина – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном направлении по утвержденной схеме.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.