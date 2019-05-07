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Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Шереметьево провело служебное расследование после появления в соцсетях видеозаписи, на которой должностные лица неэтично высказываются о катастрофе с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
На кадрах видео видно, как сотрудники в служебной зоне аэропорта снимали на телефон аварийную посадку горящего лайнера, смеялись и допускали оскорбительные комментарии.
В заявлении говорится, что сотрудников аэропорта и авиакомпании на этом видео не было. В свою очередь, руководство Шереметьево потребовало, чтобы этих людей наказали строжайшим образом.
Накануне, 6 мая, были опубликованы первые предварительные данные по расследованию авиакатастрофы SSJ-100 в «Шереметьево», унесшей жизни 41 человека. В воздушное судно действительно ударила молния, разряд электричества повредил бортовые электронные системы.
В результате лайнер совершил жесткую посадку, резко меняя высоту и скорость, что не могло не привести к повреждениям самолета. Отмечается, что капитан воздушного судна мог летать до полной выработки топлива на ручном управлении, и одна из версий трагедии – ошибка пилота. В качестве основной версии ошибку пилота называет газета «Коммерсантъ». Одновременно с этим в гибели 41 человека могут быть виновны наземные службы, не отреагировавшие на ЧП с должной оперативностью.
На кадрах видео видно, как сотрудники в служебной зоне аэропорта снимали на телефон аварийную посадку горящего лайнера, смеялись и допускали оскорбительные комментарии.
В заявлении говорится, что сотрудников аэропорта и авиакомпании на этом видео не было. В свою очередь, руководство Шереметьево потребовало, чтобы этих людей наказали строжайшим образом.
Накануне, 6 мая, были опубликованы первые предварительные данные по расследованию авиакатастрофы SSJ-100 в «Шереметьево», унесшей жизни 41 человека. В воздушное судно действительно ударила молния, разряд электричества повредил бортовые электронные системы.
В результате лайнер совершил жесткую посадку, резко меняя высоту и скорость, что не могло не привести к повреждениям самолета. Отмечается, что капитан воздушного судна мог летать до полной выработки топлива на ручном управлении, и одна из версий трагедии – ошибка пилота. В качестве основной версии ошибку пилота называет газета «Коммерсантъ». Одновременно с этим в гибели 41 человека могут быть виновны наземные службы, не отреагировавшие на ЧП с должной оперативностью.