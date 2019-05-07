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Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

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Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Исключение составляет сочетание резкого ветра c морозом и сильные ливни

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса по заказу Росавторода разработал проект нового ГОСТа укладки асфальта, по которому работы можно будет проводить в мороз, снег и дождь. Исключение составляет сочетание резкого ветра c минусовой температурой, а также ливни. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Стоимость контракта по созданию нового ГОСТа "Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях" составила 8,9 млн рублей.

Согласно действующему сейчас своду правил 2012 года, дороги разрешено ремонтировать в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже 5 градусов, осенью - при температуре не ниже 10. Однако применение этих стандартов "нелегитимно" и "выпадает из правового поля", пояснили изданию в Росавтодоре.

Неблагоприятными погодными условиями по новому стандарту будет считаться температура от +5 до -10 градусов весной и летом, от +10 до -10 градусов осенью и зимой.
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