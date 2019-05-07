В России

сегодня, 15:21

Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России

168
Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России

Группировку поклонников Гитлера разоблачили в ЦФО накануне празднования Дня Победы

Группировку поклонников фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, всего в группировку входили 30 человек. В ходе обысков по местам проживания радикалов были обнаружены компьютеры, телефоны, флешки, печатная атрибутика, рисунки с изображением фашистской символики и Гитлера. Кроме того, были изъяты охолощенные автоматы Калашникова, пистолеты ПМ, более 20 ножей, газовые баллончики, биты, ракетницы, штык-ножи, резиновые палки, рации, бронежилеты и маскхалаты.

Столичное управление Следственного комитета России возбудило в отношении лидеров и пяти активистов группировки уголовное дело об организации экстремистского сообщества (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ).

Также известно о причастности членов группировки к подготовке к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.
168

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

сегодня, 15:40

В России
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

сегодня, 15:30

В России
Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии
Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии

сегодня, 13:51

В России
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
2
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

вчера, 08:21

В России
Эксперты назвали возможные причины инцидента с лайнером в Шереметьево
Эксперты назвали возможные причины инцидента с лайнером в Шереметьево

вчера, 08:18

В России
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

05.05.2019 10:01

В России