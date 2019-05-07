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Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России
Группировку поклонников Гитлера разоблачили в ЦФО накануне празднования Дня Победы
Группировку поклонников фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, всего в группировку входили 30 человек. В ходе обысков по местам проживания радикалов были обнаружены компьютеры, телефоны, флешки, печатная атрибутика, рисунки с изображением фашистской символики и Гитлера. Кроме того, были изъяты охолощенные автоматы Калашникова, пистолеты ПМ, более 20 ножей, газовые баллончики, биты, ракетницы, штык-ножи, резиновые палки, рации, бронежилеты и маскхалаты.
Столичное управление Следственного комитета России возбудило в отношении лидеров и пяти активистов группировки уголовное дело об организации экстремистского сообщества (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ).
Также известно о причастности членов группировки к подготовке к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.
По его словам, всего в группировку входили 30 человек. В ходе обысков по местам проживания радикалов были обнаружены компьютеры, телефоны, флешки, печатная атрибутика, рисунки с изображением фашистской символики и Гитлера. Кроме того, были изъяты охолощенные автоматы Калашникова, пистолеты ПМ, более 20 ножей, газовые баллончики, биты, ракетницы, штык-ножи, резиновые палки, рации, бронежилеты и маскхалаты.
Столичное управление Следственного комитета России возбудило в отношении лидеров и пяти активистов группировки уголовное дело об организации экстремистского сообщества (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ).
Также известно о причастности членов группировки к подготовке к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.