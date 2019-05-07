Общество

43 минуты назад

Иномарка влетела на остановку в центре Липецка и сбила женщину

9 1122
#авария #ДТП
Иномарка влетела на остановку в центре Липецка и сбила женщину

Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц Горького и Первомайской автомобиль «Датсун» врезался в остановочно-торговый павильон. При этом, автомобиль сбил 31-летнюю прохожую.

Загрузка плеера

- Машина наскочила колесом на бордюр, - рассказала GOROD48 находившаяся за рулем иномарки женщина. 

Наехав на бордюр, женщина-водитель не смогла удержать машину на дороге и она врезалась в остановочно-торговый комплекс. Под колеса иномарки попала находившаяся у комплекса 31-летняя липчанка. 

Пострадавшую осмотрели и госпитализировали с места аварии врачи службы «Медицины катастроф».

 
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
9 1122
#авария #ДТП

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Поребрик

1 минуту назад
Во всем виновна СМСка
ответить

ВОРЧУН

3 минуты назад
Она просто за ШАВУХОЙ приехала!
ответить

Липчанка

6 минут назад
Что значит наехала на бордюр?!!!! Он что дорогу перебегал?
ответить

Баба за рулём

6 минут назад
Это граната без чеки.
ответить

Да уж!

7 минут назад
Сколько таких дур за рулём! Подумать страшно!
ответить

Татьяна

9 минут назад
Как это,интересно,машина наскочила на бордюр колесом?Если ее туда не целенаправленно направили....
ответить

Йопарьку этой,совет-

13 минут назад
купи ей Оку, пущай ездюкать научится сначала.
ответить

.

13 минут назад
там уже 100 лет нет остановки
ответить

Дедушка Ананий

15 минут назад
Кто ей права (про) дал?
ответить

Еще в рубрике

Жители Липецка и Ельца хотят получить господдержку на капитальный ремонт
Жители Липецка и Ельца хотят получить господдержку на капитальный ремонт

сегодня, 14:00

Общество
На борьбу с одуванчиками мэрия выделила 12 миллионов рублей
#благоустройство
57
На борьбу с одуванчиками мэрия выделила 12 миллионов рублей

сегодня, 13:56

Общество
Новосибирский турист погиб при прыжке с парашютом в Турции
Новосибирский турист погиб при прыжке с парашютом в Турции

сегодня, 13:47

Общество
На «Тербунском рубеже» откроют бюст маршалу Баграмяну
#Тербунский рубеж
5
На «Тербунском рубеже» откроют бюст маршалу Баграмяну

сегодня, 12:52

Общество
В Липецке на стадионе 77-й школы растворилось покрытие из искусственной крошки
#благоустройство
21
В Липецке на стадионе 77-й школы растворилось покрытие из искусственной крошки

сегодня, 11:15

Общество
Скорость движения в центре Липецка упала до 2 км/ч
#репетиция #парад #пробки
38
Скорость движения в центре Липецка упала до 2 км/ч

сегодня, 10:33

Общество