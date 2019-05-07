43 минуты назад
Иномарка влетела на остановку в центре Липецка и сбила женщину
Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц Горького и Первомайской автомобиль «Датсун» врезался в остановочно-торговый павильон. При этом, автомобиль сбил 31-летнюю прохожую.
- Машина наскочила колесом на бордюр, - рассказала GOROD48 находившаяся за рулем иномарки женщина.
Наехав на бордюр, женщина-водитель не смогла удержать машину на дороге и она врезалась в остановочно-торговый комплекс. Под колеса иномарки попала находившаяся у комплекса 31-летняя липчанка.
Пострадавшую осмотрели и госпитализировали с места аварии врачи службы «Медицины катастроф».
Поребрик
ВОРЧУН
Липчанка
Баба за рулём
Да уж!
Татьяна
Йопарьку этой,совет-
.
Дедушка Ананий