Иномарка влетела на остановку в центре Липецка и сбила женщину

Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц Горького и Первомайской автомобиль «Датсун» врезался в остановочно-торговый павильон. При этом, автомобиль сбил 31-летнюю прохожую.





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- Машина наскочила колесом на бордюр, - рассказала GOROD48 находившаяся за рулем иномарки женщина.



Наехав на бордюр, женщина-водитель не смогла удержать машину на дороге и она врезалась в остановочно-торговый комплекс. Под колеса иномарки попала находившаяся у комплекса 31-летняя липчанка.



Пострадавшую осмотрели и госпитализировали с места аварии врачи службы «Медицины катастроф».





