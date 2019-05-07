Завтра в Липецке до +29

В ближайшие трое суток с приближением атмосферного фронта в Липецкой области ожидается по-летнему теплая погода.



Атмосферный фронт также принесет с собой грозовые дожди и кратковременное усиление ветра — наиболее интенсивные дожди прогнозируются 9 и 10 мая. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, при грозе возможны порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем - от +25 до +30.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 27 до 29 градусов тепла.



День 8 мая стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 1 градус мороза.



