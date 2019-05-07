Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Завтра в Липецке до +29

2 619
#жара
Завтра в Липецке до +29

В ближайшие трое суток с приближением атмосферного фронта в Липецкой области ожидается по-летнему теплая погода. 


Атмосферный фронт также принесет с собой грозовые дожди и кратковременное усиление ветра — наиболее интенсивные дожди прогнозируются 9 и 10 мая. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в Липецкой области  облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, при грозе возможны порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем - от +25 до +30.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 27 до 29 градусов тепла.

День 8 мая стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 1 градус мороза.

2 619
#жара

Комментарии (2)

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777

сегодня, 17:10
Вот бы жару как в 2010-ом правда с дождями а не как была засуха сильную жару +35+40 и ливни с грозами))
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И что в этом хорошего?

сегодня, 17:05
Не нужно было сибирь китайцам под вырубку отдавать!.
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