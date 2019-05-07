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Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии
Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом (без упаковки. — Прим. ред.), говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
"С 8 мая 2019 года вводятся временные ограничения в отношении поставок продукции белорусских предприятий, указанных в приложении", - говорится в документе, содержащем перечень из 37 компаний.
В частности, ограничения коснутся поставок молока наливом и сухой продукции за исключением молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% с производственного филиала "Савушкина продукта" в Пинске, молока наливом и сухой продукции "Оршанского молочного комбината" и "Несвижского завода детского питания", сухой молочной продукции ОАО "Молочные горки", сообщает РИА Новости.
Также сохранятся ранее введенные ограничения на поставку молочной продукции 29 белорусских предприятий. В их числе ОАО "Милкавита", "Щучинский маслосырозавод", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и другие.
"С 8 мая 2019 года вводятся временные ограничения в отношении поставок продукции белорусских предприятий, указанных в приложении", - говорится в документе, содержащем перечень из 37 компаний.
В частности, ограничения коснутся поставок молока наливом и сухой продукции за исключением молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% с производственного филиала "Савушкина продукта" в Пинске, молока наливом и сухой продукции "Оршанского молочного комбината" и "Несвижского завода детского питания", сухой молочной продукции ОАО "Молочные горки", сообщает РИА Новости.
Также сохранятся ранее введенные ограничения на поставку молочной продукции 29 белорусских предприятий. В их числе ОАО "Милкавита", "Щучинский маслосырозавод", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и другие.