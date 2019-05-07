Общество
сегодня, 13:47
Новосибирский турист погиб при прыжке с парашютом в Турции
Мужчина, совершая полет, упал в воду
Российский парапланерист Андрей Куринин разбился в турецком городе Фетхие, сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство.
Мужчина погиб при прыжке с парапланом с горы Бабадаг. Очевидцы, которые видели, как мужчина упал в море, вызвали спасателей. Те извлекли его из воды, но россиянин скончался по дороге в больницу.
Российские дипломаты подтвердили гибель туриста, который приехал в Турцию по линии туроператора "Пегас Туристик". Прыжок с парапланом он совершил самостоятельно, без инструктора, предоставив документ о том, что занимается парашютным спортом.
Мужчина погиб при прыжке с парапланом с горы Бабадаг. Очевидцы, которые видели, как мужчина упал в море, вызвали спасателей. Те извлекли его из воды, но россиянин скончался по дороге в больницу.
Российские дипломаты подтвердили гибель туриста, который приехал в Турцию по линии туроператора "Пегас Туристик". Прыжок с парапланом он совершил самостоятельно, без инструктора, предоставив документ о том, что занимается парашютным спортом.