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сегодня, 13:47

Новосибирский турист погиб при прыжке с парашютом в Турции

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Новосибирский турист погиб при прыжке с парашютом в Турции

Мужчина, совершая полет, упал в воду

Российский парапланерист Андрей Куринин разбился в турецком городе Фетхие, сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство.

Мужчина погиб при прыжке с парапланом с горы Бабадаг. Очевидцы, которые видели, как мужчина упал в море, вызвали спасателей. Те извлекли его из воды, но россиянин скончался по дороге в больницу.

Российские дипломаты подтвердили гибель туриста, который приехал в Турцию по линии туроператора "Пегас Туристик". Прыжок с парапланом он совершил самостоятельно, без инструктора, предоставив документ о том, что занимается парашютным спортом.
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